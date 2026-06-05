Oliver Pocher kann Baby-News nicht fassen: Diesen krassen Vergleich zieht er um Amira Aly

Köln - Die dritte Schwangerschaft von Amira Aly (33) ist weiter DAS Thema bei Oliver Pocher (48)! Der Comedian hat sich abermals zu den Baby-News seiner Ex-Frau geäußert und dabei einen krassen politischen Vergleich gezogen.

Zuletzt hat es sich Amira Aly samt erkennbarem Babybauch in Österreich gut gehen lassen - fernab der Attacken ihres Ex-Mannes. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Amira Aly

Seit inzwischen drei Wochen ist klar, dass die Moderatorin zusammen mit Freund Christian Düren (35) ihr erstes gemeinsames Baby erwartet.

Mittlerweile scheint Ex-Mann Olli Pocher deshalb derart sauer zu sein, dass er sich eine Verbal-Attacke nach der nächsten leistet.

Auch in seiner neuesten Ausgabe der "Patchwork Boys" mit Kumpel Pietro Lombardi (33) holt Olli ordentlich aus und schießt heftig gegen die 33-Jährige.

"Ich gehe davon aus, dass Amira weiterhin eine Fake-Schwangerschaft hat. Weil ich weiß es ja nur aus der Zeitung. Ich weiß bis heute nicht offiziell, ob sie schwanger ist oder nicht."

Kurz darauf der Knall: "Ich bin der Iran mit der Atombombe. Und die Urananreicherung ist wirklich schon fast durch. Es ist mir so unfassbar scheißegal (...) wie das Amira findet."