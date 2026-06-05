Oliver Pocher kann Baby-News nicht fassen: Diesen krassen Vergleich zieht er um Amira Aly
Köln - Die dritte Schwangerschaft von Amira Aly (33) ist weiter DAS Thema bei Oliver Pocher (48)! Der Comedian hat sich abermals zu den Baby-News seiner Ex-Frau geäußert und dabei einen krassen politischen Vergleich gezogen.
Seit inzwischen drei Wochen ist klar, dass die Moderatorin zusammen mit Freund Christian Düren (35) ihr erstes gemeinsames Baby erwartet.
Mittlerweile scheint Ex-Mann Olli Pocher deshalb derart sauer zu sein, dass er sich eine Verbal-Attacke nach der nächsten leistet.
Auch in seiner neuesten Ausgabe der "Patchwork Boys" mit Kumpel Pietro Lombardi (33) holt Olli ordentlich aus und schießt heftig gegen die 33-Jährige.
"Ich gehe davon aus, dass Amira weiterhin eine Fake-Schwangerschaft hat. Weil ich weiß es ja nur aus der Zeitung. Ich weiß bis heute nicht offiziell, ob sie schwanger ist oder nicht."
Kurz darauf der Knall: "Ich bin der Iran mit der Atombombe. Und die Urananreicherung ist wirklich schon fast durch. Es ist mir so unfassbar scheißegal (...) wie das Amira findet."
Oliver Pocher macht Schwangerschaft von Amira Aly wahnsinnig
Heißt im Klartext, dass Olli - der mit Amira während der gemeinsamen Zeit zwei Söhne in die Welt gesetzt hat - von seiner Verflossenen persönlich hören will, dass sie schwanger ist.
Bereits unmittelbar nach der Baby-Bombe hatte er Frust geschoben, weil die Österreicherin ihm die süße Neuigkeit trotz mehrfachen Kontakts nicht selbst erzählt habe.
Das scheint sich angesichts der neuen Wut-Tirade auch bis heute nicht geändert zu haben.
Stattdessen machte Amira samt Babykugel zwischenzeitlich Auszeit in Salzburg, um fernab der Kölschen Heimat die Seele baumeln zu lassen.
Laut ihren Schilderungen sollen ihre Söhne sogar signalisiert haben, dass sie in Zukunft dauerhaft in Österreich leben wollen. "Auch meine Kinder möchten gar nicht nach Hause. Die haben gesagt, sie wollen für immer hier leben", erklärte sie.
Für Ex Olli Pocher wohl der nächste Dorn im Auge, obwohl er nur persönlich über die Baby-News informiert werden möchte.
Titelfoto: IMAGO / Sven Simon