Massive Kritik: Video von Sarah Engels in Südafrika bringt Oliver Pocher auf die Palme
Köln/Südafrika - Ausgerechnet ihr Traumurlaub in Südafrika fliegt Sängerin Sarah Engels (33) gewaltig um die Ohren. Die deutsche ESC-Stimme wird aktuell von vielen Seiten kritisiert - ganz vorn dabei: Oliver Pocher (48)!
Der Comedian bezieht sich dabei auf ein zunächst harmloses Gesangsvideo mit 24 afrikanischen Schülerinnen, in dem die Zweifach-Mama ihren ESC-Song "Fire" singt.
Der Vorwurf: Sarah Engels tritt die Privatsphäre der Schülerinnen mit Füßen und nutzt die Kinder nur für Promo-Zwecke! Denn statt deren Gesichter zu pixeln, zeigt die 33-Jährige die Kinder ungepixelt und klar erkennbar.
"Ich hab dieses Video auch gesehen. Sie ist in Südafrika unterwegs und hat mit einer Handvoll afrikanischer Kinder ihren Song 'Fire' gesungen. Das sieht so aus wie: 'Die deutsche Frau kommt vorbei und singt mal eben einen Song'", startet Olli in seine Kritik.
Nach Auffassung des Comedians sei es der Sängerin offensichtlich egal gewesen, dass die Schulkinder im Video nicht gepixelt seien.
"Da ist es dann auch egal, weil es ist ja eine ganze Gruppe. [...] Manchmal muss man das, nur um Promo zu machen, einfach mal lassen."
User kritisieren Doppelmoral
Weiter poltert der Podcaster, dass Sarah Engels sonst penibel darauf achte, ihre eigenen Kinder bloß nicht auf Instagram zu zeigen. "Das hat dann was von Doppelmoral", hält der Kumpel von Pietro Lombardi (33) fest.
Ähnlich wie Olli Pocher sehen es auch einige User im Netz.
"Die eigenen Kinder schön zensieren. [...] Aber bei fremden Kindern drückt man dann einfach mal beide Augen zu? Interessant, wie flexibel die eigenen Prinzipien plötzlich werden, sobald es nicht mehr um die eigenen geht", beschwert sich stellvertretend ein Nutzer.
Und Sarah Engels? Die nimmt das Originalvideo still und heimlich offline, um weiterer Kritik aus dem Weg zu gehen. Öffentlich entschuldigt hat sich die 33-Jährige bislang aber nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels, Henning Kaiser/dpa