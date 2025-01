Oliver Pocher mit Hammer-Ansage: Kündigt er hier seine Auszeit an?

Ob er künftig aber auf Tour-Auftritte, Lästereien oder TV-Jobs verzichten will - das hat der Fünffach-Papa dann doch nicht preisgegeben.

Offenbar will sich Oli mehr Zeit für sich nehmen und nach zuletzt turbulenten eineinhalb Jahren etwas zur Ruhe kommen.

Jetzt stellt Oli aber klar: Er will im neuen Jahr deutlich kürzertreten! Das hat er in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" verraten. "Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Gas rausnehmen dieses Jahr."

Speziell seit der Trennung von der Mutter seiner Kinder vier und fünf geht es für den Moderator so richtig ab.

In diesem Jahr will der Comedian nach eigener Aussage kürzertreten. © Monika Skolimowska/dpa

Seinen Podcast wird die Ex-Affäre von Cora Schumacher (47) wohl aber nicht einstampfen. Erst vor ein paar Wochen hatten Oli und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) den Podcastpreis eingeheimst und sich gegen namhafte Konkurrenz durchgesetzt.

Statt Kürzertreten hat Olis erste Ex-Frau dagegen ganz andere Vorsätze. Die Fünffach-Mama will endlich die große Liebe finden. Am liebsten wie Otto Normalverbraucher an der Bushaltestelle.

"Ich hoffe, dass mich irgendwann doch noch jemand mitnimmt an der Bushaltestelle. (...) Vielleicht hält ja noch einer an und der bleibt dann", scherzt die Münchnerin über ihr Liebesleben.

Oli dagegen ist - nach jetzigem Stand - alles andere als bereit für eine neue Partnerin an seiner Seite. "Ich finde es schön, wenn es irgendwann passieren sollte, aber ich kann mein Lebensglück nicht von einer zweiten Person abhängig machen."

Zu tief scheinbar noch die Wunden, die Amira nach sieben Jahren Beziehung in seinem Herzen hinterlassen hat.