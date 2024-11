Oliver Pocher plötzlich ganz reumütig? Comedian räumt "zu heftige" Spitzen gegen Amira ein

Am Montag hat Comedian Oliver Pocher (46) sein neues Programm "Die Abrechnung des Jahres" gestartet und unter anderem über die Trennung von Amira Aly (32) gesprochen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erst am Sonntag sorgte Oli mit einem irren "Witz" für einen echten Skandal: In der schweizerischen Satireshow "Late Night Switzerland" stellte er einen Vergleich mit den Müttern von Wladimir Putin und Adolf Hitler her.

Einen Tag später feierte er dann den Auftakt seines neuen Programms "Die Abrechnung des Jahres" in Zürich -gemeinsam mit Comedy-Kollege Serdar Somuncu (56).

Eines der großen Themen ist dabei natürlich auch Oli selbst.

Als Serdar seinen Freund auf der Bühne schließlich die Frage stellte, ob er alles wieder genauso machen würde, überraschte Oli mit einem Statement, das man so von ihm kaum kennt: "Ich würde sehr viel davon wieder so machen. Aber jeden Satz, jede Aussage würde ich sicher nicht mehr so machen."