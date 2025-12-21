Comeback-Angebot: Liefert Oliver Pocher bald wieder mit diesem Star ab?

Köln - Oliver Pocher (47) und Harald Schmidt (68) begeisterten einst mit ihren Sketchen und ihrem Humor zahlreiche Zuschauer. Doch im Jahr 2009 folgte das plötzliche Aus. Kommt es jetzt etwa zum Comeback des Duos?

Oliver Pocher (47) wünscht sich ein Comeback mit einem Ex-Kollegen. © David Inderlied/dpa

Als Nachfolgesendung der "Harald Schmidt Show" lief "Schmidt & Pocher" von Oktober 2007 bis April 2009 immer donnerstags um 22.45 Uhr in der ARD.

Obwohl eine Verlängerung im Raum stand, kam doch für viele das überraschende Aus der Show und damit auch der Abgang vom "Schwarz und Weiß"-Interpreten vom Ersten.

Folgt jetzt aber die Sensations-Rückkehr der beiden? "Ich bleibe dabei: Ich würde mich freuen, wenn es so weit kommt. Von meiner Seite – gerne!", verrät der Ex-Mann von Amira Aly (33) im Podcast "May Way" gegenüber Bild-Show-Chefin Tanja May (52).

Vor allem das Medium Podcast halte der 47-Jährige prädestiniert für Schmidt. Denn dort könne er einmal die Woche eine halbe Stunde reden, was so passiert sei.