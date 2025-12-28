Promi-Großmaul ganz anders: So süß gratuliert Oli Pocher seinem Sohn zum Geburtstag

Köln - Unmittelbar nach dem Fest der Liebe zeigt sich Promi-Kläger Oliver Pocher (47) plötzlich von seiner emotionalen Seite. Mit diesen rührenden Worten gratuliert der Comedian seinem Sohn zum Geburtstag.

Mit diesem Familienfoto gratuliert Oliver Pocher (47) seinem jüngsten Sohn zum fünften Geburtstag. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Normalerweise sucht der Moderator Stress an jeder Promi-Ecke, zettelt liebend gerne langanhaltende Streits an - siehe Fitness-Guru Christian Wolf (30) oder "taff"-Moderator Christian Düren (35).

Jetzt aber hat sich Oli von einer fast schon vergessenen Seite gezeigt. Nämlich der des stolzen und friedlichen Familienvaters.

Anlässlich des Geburtstags seines Jüngsten haut der Ex von Mama Amira Aly (33) kräftig in die Tasten. "Heute wird mein jüngster Sohn 5 Jahre alt. Und Du bist einfach der Sonnenschein in unserer Familie. Es gibt keinen, der so gerne und so viel lacht wie Du", heißt es zum Start des Postings.

Zwar postet Oli passend dazu einen gemeinsamen Schnappschuss mit seinen Kindern und Amira - zum Schutz der Privatsphäre zieren allerdings große Smileys die Gesichter seiner Sprösslinge.

"Behalte Dir das Dein ganzes Leben lang bei. Papa liebt Dich über alles und ist (wie für alle anderen auch) IMMER für Dich da! ❤️", schreibt Oli weiter.