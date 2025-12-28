Promi-Großmaul ganz anders: So süß gratuliert Oli Pocher seinem Sohn zum Geburtstag
Köln - Unmittelbar nach dem Fest der Liebe zeigt sich Promi-Kläger Oliver Pocher (47) plötzlich von seiner emotionalen Seite. Mit diesen rührenden Worten gratuliert der Comedian seinem Sohn zum Geburtstag.
Normalerweise sucht der Moderator Stress an jeder Promi-Ecke, zettelt liebend gerne langanhaltende Streits an - siehe Fitness-Guru Christian Wolf (30) oder "taff"-Moderator Christian Düren (35).
Jetzt aber hat sich Oli von einer fast schon vergessenen Seite gezeigt. Nämlich der des stolzen und friedlichen Familienvaters.
Anlässlich des Geburtstags seines Jüngsten haut der Ex von Mama Amira Aly (33) kräftig in die Tasten. "Heute wird mein jüngster Sohn 5 Jahre alt. Und Du bist einfach der Sonnenschein in unserer Familie. Es gibt keinen, der so gerne und so viel lacht wie Du", heißt es zum Start des Postings.
Zwar postet Oli passend dazu einen gemeinsamen Schnappschuss mit seinen Kindern und Amira - zum Schutz der Privatsphäre zieren allerdings große Smileys die Gesichter seiner Sprösslinge.
"Behalte Dir das Dein ganzes Leben lang bei. Papa liebt Dich über alles und ist (wie für alle anderen auch) IMMER für Dich da! ❤️", schreibt Oli weiter.
Oliver Pocher teilt puren Vaterstolz
Neben den rührenden Worten an seinen Sohnemann schlägt Fünffach-Papa Oli auch ein versöhnliches Kompliment an seine zweite Ehefrau an.
"P.S.: Seit dem Coldplay Konzert ist Higher Power sein Lieblingssong! Er hat einfach einen guten Musikgeschmack und Mama macht die besten Torten."
Vorausgegangene Provokationen rund um das Business oder Kooperationen ihrer Verflossenen für einen kurzen Moment vergessen. Stattdessen lobt Papa Oli eher seinen Nachwuchs. "Außerdem kann man schon ein paar Tage vorher mit Dir feiern, weil Du entspannt bist", lauten die letzten Worte des Beitrags.
Bei seiner Community kommt der Patchwork-Papa mit seinen Glückwünschen gut an. In den Kommentaren hagelte es neben Glückwünschen auch lobende Worte zum Umgang mit seiner Familie.
