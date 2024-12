Oliver Pocher schießt gegen Lilly Becker: Das steckt dahinter!

Köln - Oliver Pocher (46) ledert mal wieder gegen eine Becker! Genauer gesagt gegen Lilly (48). Der Grund: ihre Teilnahme am " Dschungelcamp ".

Oliver Pocher (46) hat sich zur möglichen "Dschungelcamp"-Teilnahme von Lilly Becker (48) geäußert. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn seit einigen Tagen gibt es Gerüchte, dass das niederländische Model wohl nach Down Under reist, um sich die Dschungel-Krone aufzusetzen.

"Es ist schon fast bitter, dass es innerhalb kürzester Zeit dazu gekommen ist, wenn du keine Kohle mehr hast und deswegen da rein musst", sagt er in seinem Podcast "Die Pochers frisch recycelt", den er gemeinsam mit seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) betreibt.

"Sie hat bloß vergessen, es vorher gerichtlich abzusprechen, da sie ja mit Pierre noch einen Gerichtstermin hat. Da bin ich gespannt, wie das Enden wird", ergänzt der "Schwarz und Weiß"-Interpret.

Hintergrund: Am 22. Januar hat die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker (57) einen Gerichtstermin in München, der ihre Teilnahme am Dschungelcamp verhindern könnte. Anlass soll eine laufende Klage ihres Ex-Liebhabers Pierre Uebelhack (49) sein, der eine Gesamtsumme von 218.253,37 Euro von ihr fordert.

Angeblich kenne der fünffache Vater sogar die Ursache für die gerichtliche Auseinandersetzung.