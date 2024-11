Doch keine Dschungelcamp-Teilnahme von Lilly Becker? Gerichtstermin sorgt für Probleme

Die Dschungelcamp-Teilnahme von Lilly Becker (48) droht zu platzen. © Felix Hörhager/dpa

Denn nach Informationen von BILD hat die Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker (57) am 22. Januar einen Gerichtstermin, der ihre Reise in den australischen Dschungel verhindern könnte.

Das Hindernis daran: Alle Teilnehmer der RTL-Show weilen zu diesem Zeitpunkt bereits in Down Under.

Demnach soll die 48-Jährige zwei Tage vor Start der TV-Ausstrahlung persönlich zu einer mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht München erscheinen. Grund soll eine laufende Klage ihres Ex-Liebhabers Pierre Uebelhack (49) sein.

Insgesamt fordert der TV-Manager eine Gesamtsumme von 218.253,37 Euro von der gebürtigen Niederländerin.

Wie das Medium weiter berichtet, stehen die Chancen auf eine außergerichtliche Einigung bis zum oben genannten Datum schlecht.