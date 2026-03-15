Oliver Pocher setzt nächste Attacke gegen Amira Aly! "Erzähl einfach: Ich bin fremdgegangen"

Köln - Schon vor drei Jahren hat die öffentliche Trennung von Oliver Pocher (48) und Ex-Frau Amira Aly (33) für wochenlange Schlagzeilen gesorgt. Jetzt verlangt der Comedian, dass seine Verflossene endlich mit der Sprache herausrückt und ihre angebliche Affäre zugibt.

Immer mal wieder hatten Amira Aly und Oliver Pocher öffentliche Events besucht - wie hier das Oktoberfest 2019. © IMAGO / Future Image

Das Thema Trennung und Scheidung scheint bei Pocher auch nach Jahren omnipräsent zu sein.

Immer wieder hatte der Keller-Vermieter von Pietro Lombardi (33) öffentlich gegen Amira geschossen und behauptet, die Zweifach-Mama sei mit Biyon Kattilathu (41) intim geworden.

Inzwischen hat der 48-Jährige die nächste Eskalationsstufe gezündet! Wie der gekränkte Ex-Mann durchsickern lässt, haben ihn einige von Amiras öffentlichen Reaktionen zur Weißglut getrieben.

Statt permanenter Dementis rund um eine Affäre mit Biyon fordert Olli deshalb, dass Amira endlich mit offenen Karten spielt.

"(...) Ein halbes Jahr später bumst du dann den Glückskeks-Klaus und erzählst: 'Du hast mich ja auch nicht mehr so geliebt und so.' Wo du denkst: Halt's Maul! Das stimmt einfach gar nicht. Erzähl doch einfach: 'Ja, ich bin fremdgegangen.'"