Fassade brennt: Drohnen-Angriff auf Hotel macht Oliver Pocher und Pietro Lombardi betroffen

Köln/Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Die Eskalation im Nahen Osten hat längst auch Dubai erreicht. Ein mutmaßlich durch einen Drohnen-Angriff entfachtes Feuer in einem Luxus-Hotel sorgt bei Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (33) für Entsetzen.

Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (33) sind seit vielen Jahren eng miteinander befreundet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit Samstag attackieren das US-amerikanische und das israelische Militär strategische Ziele im Iran. Am frühen Sonntagmorgen bestätigten örtliche Staatsmedien den Tod von Oberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei.

Die Vergeltung der iranischen Armee trifft auch die Wüstenmetropole am Persischen Golf. Auf Instagram teilte Pocher ein Video des brennenden Luxus-Ressorts "Fairmont The Palm". Dazu schrieb er schockiert: "Das war mal unser Hoteleingang vor vier Wochen."

In dem Beitrag markierte der Comedian auch seinen derzeitigen Keller-Untermieter. Pietro teilte die Sequenz daraufhin auch in seiner Story und fügte ergänzend hinzu: "Schlimm, wir waren genau in diesem Hotel mit Leano und Laura Maria."

Obwohl er seit August 2025 offiziell von der Influencerin getrennt ist, haben die beiden mit ihren zwei gemeinsamen Kindern zuletzt einen Familienurlaub in Dubai verbracht. "Alles traurig, echt. Viel Kraft an jeden, der gerade da ist", erklärte Pie weiter.