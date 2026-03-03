Fassade brennt: Drohnen-Angriff auf Hotel macht Oliver Pocher und Pietro Lombardi betroffen
Köln/Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Die Eskalation im Nahen Osten hat längst auch Dubai erreicht. Ein mutmaßlich durch einen Drohnen-Angriff entfachtes Feuer in einem Luxus-Hotel sorgt bei Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (33) für Entsetzen.
Seit Samstag attackieren das US-amerikanische und das israelische Militär strategische Ziele im Iran. Am frühen Sonntagmorgen bestätigten örtliche Staatsmedien den Tod von Oberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei.
Die Vergeltung der iranischen Armee trifft auch die Wüstenmetropole am Persischen Golf. Auf Instagram teilte Pocher ein Video des brennenden Luxus-Ressorts "Fairmont The Palm". Dazu schrieb er schockiert: "Das war mal unser Hoteleingang vor vier Wochen."
In dem Beitrag markierte der Comedian auch seinen derzeitigen Keller-Untermieter. Pietro teilte die Sequenz daraufhin auch in seiner Story und fügte ergänzend hinzu: "Schlimm, wir waren genau in diesem Hotel mit Leano und Laura Maria."
Obwohl er seit August 2025 offiziell von der Influencerin getrennt ist, haben die beiden mit ihren zwei gemeinsamen Kindern zuletzt einen Familienurlaub in Dubai verbracht. "Alles traurig, echt. Viel Kraft an jeden, der gerade da ist", erklärte Pie weiter.
Feuer auch am berühmt-berüchtigten Segel-Hotel Burj al Arab
Pocher lud in seiner Story noch einen weiteren Beitrag hoch. Eine Aufnahme aus einem Hotel-Zimmer, die er im Rahmen seines jüngsten Aufenthalts im Fairmont wohl persönlich aufgenommen hat. Vielsagend kommentierte der 47-Jährige: "Da war es noch friedlich …"
Auch am Burj al Arab brach ein Feuer aus. In Behördenangaben war von einem "kleinen Brand" die Rede. Ein Video zeigte aber, dass es an der Außenwand des mehr als 300 Meter hohen Luxus-Tempels über mehrere Stockwerke hinweg brannte.
Nur wenige Hotels in Dubai sind so bekannt wie der Wolkenkratzer auf einer künstlichen Halbinsel, der ungefähr so hoch ist wie der Pariser Eiffelturm und mit seiner Silhouette in Form eines Segels als ein Wahrzeichen der Wüstenmetropole gilt.
Auch viele deutsche Promis verbringen dort gerne ihren Urlaub. Laut den Behörden hätten Zivilschützer umgehend reagiert und das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Verletzte habe es von offizieller Seite her nicht gegeben.
