"Reinbumsen": Übergriffiger Oliver Pocher sorgt für Eklat auf dem roten Teppich

München - Über Oliver Pocher (47) wird oftmals kontrovers diskutiert. Manche mögen seinen Humor, andere verurteilen ihn dafür. Jetzt hat er mit einem unangebrachten Kommentar für einen Eklat auf dem roten Teppich gesorgt.

Oliver Pocher (47) hat auf dem roten Teppich für einen Eklat gesorgt. © Bildmontage: Felix Hörhager/dpa

Zu sehen ist die Szene in einem TikTok-Video des "Schwarz und Weiß"-Interpreten in seiner "Pocher Club"-App.

Beim Deutschen Filmball in München trifft der fünffache Vater auf die Schauspielerin Leily Hosseini (42). "Ich kann dich auch ganz erfolgreich reinbumsen, wenn du möchtest", schockiert der Comedian mit einem Spruch gegen die gebürtige Iranerin.

Die 42-Jährige wirkt sichtlich irritiert und bekommt lediglich ein kurzes und verdutztes "Oh" heraus.

Aber auch danach lässt der 47-Jährige nicht von der Schauspielerin ab, greift nach ihr und küsst sie unvermittelt auf die Wange.

"Da reden wir gleich drüber – schön, dass du da bist", lässt der Ex-Mann von Amira Aly (33) Leily zum Ende des Gesprächs wissen.

Der Spruch sorgt für ordentlich Wirbel im Internet - doch nicht nur das. Auch die Caption zu dem Clip kommt nicht gut an. "Olli hatte sie alle", schreibt er dazu.