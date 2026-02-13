Fiese Attacke auf Gil Ofarim: Oliver Pocher und Pietro Lombardi fällen knallhartes Urteil
Köln - Zusammen mit Pietro Lombardi (33) schießt sich Oliver Pocher (47) aktuell immer wieder auf Gil Ofarim (43) ein. Zusammen lassen die Podcast-Kumpels ziemlich scharfe Giftpfeile in Richtung des amtierenden Dschungelkönigs fliegen.
Nach Anne Wünsche (34), Biyon Kattilathu (41) und Ex-Frau Amira Aly (33) hat der umstrittene Comedian seit kurzer Zeit ein neues Bauernopfer ausgemacht.
Ausgerechnet Gil Ofarim - vor vier Jahren Auslöser eines heftigen Shitstorms - bekommt seit Tagen jede Menge Spott, Häme und Breitseiten verpasst.
In der neuesten Podcastfolge von "Die Pochers! Frisch recycelt" feindet Olli den 43-Jährigen jetzt wegen seiner mutmaßlichen finanziellen Schieflage an. "Jeder weiß genau, welche Geschichte und warum er dahin geht und dass der keine Kohle hat", haut der Fünffach-Papa humorlos raus.
Dem zweifach Geschiedenen zufolge habe sich Gil im Vorfeld gezwungen gesehen, unbedingt bei "IBES" mitmachen zu müssen - der Kohle wegen, behauptet Olli.
Schlecht verdient hat Gil unterm Strich aber nicht. Zu seiner gehandelten Gage in Höhe von 250.000 Euro heimste er zusätzlich noch satte 100.000 Preisgeld ein.
Gil Ofarim nach Skandal abgestempelt
Bei Freund Pietro rennt Olli mit seinen Worten jedenfalls offene Türen ein. Auch der Ex von Laura Maria Rypa (30) lässt kein gutes Haar an seinem Gesangskollegen. "Es bringt Gil Ofarim nichts, wenn er jetzt einen geilen Song hat", attestiert ihm der DSDS-Sieger längst vergangener Tage.
Denn für "Pie" ist klar: Der Davidstern-Skandal ist deutlich tiefer in den Köpfen der Menschen verankert als ein neuer potenzieller Hit.
Tatsächlich hat Gil erst vor Kurzem seinen neuen Song "Korrektur der Zeit" auf den Markt gebracht - unmittelbar nach seinem Sieg im Dschungelcamp.
Parallel zu den neuesten Aussagen schmeißt sich Olli obendrein noch regelmäßig ins Outfit des frisch gebackenen "IBES"-Champions und nimmt diesen zum Thema "Verschwiegenheitserklärung" aufs Korn.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/Instagram/Oliver Pocher