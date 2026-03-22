Oliver Pocher stolz wie Oskar: Diesen Meilenstein hat sein Sohn erreicht
Köln - Ungewohnt mitteilungsbedürftig über seine Kinder plaudert Oliver Pocher (48) plötzlich vor laufender Kamera über seinen Sohn und zeigt sich dabei als liebevoller und stolzer Familienpapa.
Fernab von öffentlicher Attacken gegen die Riege seiner Promi-Opfer präsentiert sich Olli auf einmal von einer ganz anderen und viel zärtlicheren Seite.
In einem Formate auf seiner eigenen App plaudert der Moderator ganz ungeniert über seinen jüngsten Nachwuchs, der sich aktuell über einen der wichtigsten Meilensteine freuen darf.
"Das Interessanteste in dieser Woche für meinen größeren Sohn war, dass er die Seepferdchen-Prüfung hatte und bestanden hat", fasst Promi-Plagegeist Olli kurzum zusammen.
Neben privater Glückwünsche hinter verschlossenen Türen freut sich Fünffach-Papa Olli auch vor der Kamera für sein Fleisch und Blut.
"Glückwunsch nochmal! Das ist einfach niedlich zu sehen, wie mein Sohn zu jedem rennt und stolz sein Abzeichen zeigt, weil es sein erstes Abzeichen ist, das er hat."
Stolzer Papa: Oliver Pocher freut sich für Sohnemann
Auch mit einer anderen zuckersüßen Aktion lässt der Sohnemann das Herz seines Promi-Papas offensichtlich höherschlagen. "Wie er mit dem Abzeichen in der Hand einschläft und das die ganze Zeit festhält."
Tatsächlich habe Papa Olli vorab ordentlich mitpauken müssen. Denn: Auf der Rückseite des Seepferdchen-Abzeichens sind sämtliche Baderegeln festgehalten, mit denen sich der Ex-Mann von Amira Aly (33) jetzt bestens auszukennen scheint.
"Die muss ich ihm jetzt auch regelmäßig vorlesen, weil er mich immer fragt, was da draufsteht. Deswegen bin ich komplett im Thema drin", sagte der 48-Jährige, ehe er die Regelliste konsequent und ohne mit der Wimper zu zucken herunter rattert.
Anders als Olli freut sich Mama Amira Aly offenbar im stillen Kämmerlein und den eigenen vier Wänden.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa