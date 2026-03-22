Oliver Pocher stolz wie Oskar: Diesen Meilenstein hat sein Sohn erreicht

Köln - Ungewohnt mitteilungsbedürftig über seine Kinder plaudert Oliver Pocher (48) plötzlich vor laufender Kamera über seinen Sohn und zeigt sich dabei als liebevoller und stolzer Familienpapa.

Oliver Pocher (48) vermeidet es sonst, öffentlich über seine Kinder zu sprechen. © Felix Hörhager/dpa

Fernab von öffentlicher Attacken gegen die Riege seiner Promi-Opfer präsentiert sich Olli auf einmal von einer ganz anderen und viel zärtlicheren Seite.

In einem Formate auf seiner eigenen App plaudert der Moderator ganz ungeniert über seinen jüngsten Nachwuchs, der sich aktuell über einen der wichtigsten Meilensteine freuen darf.

"Das Interessanteste in dieser Woche für meinen größeren Sohn war, dass er die Seepferdchen-Prüfung hatte und bestanden hat", fasst Promi-Plagegeist Olli kurzum zusammen.

Neben privater Glückwünsche hinter verschlossenen Türen freut sich Fünffach-Papa Olli auch vor der Kamera für sein Fleisch und Blut.

"Glückwunsch nochmal! Das ist einfach niedlich zu sehen, wie mein Sohn zu jedem rennt und stolz sein Abzeichen zeigt, weil es sein erstes Abzeichen ist, das er hat."