Oliver Pocher teilt gegen Biyon Kattilathu aus: "Kreist sich nicht alles um dich!"

Danach teilte der Kölner Comedian dann gegen den gebürtigen Inder aus. Er schnappte sich das presserechtliche Schreiben, welches Biyon und seine Noch-Ehefrau veröffentlicht hatten, und nahm den Tipp des Motivationscoaches wahr.

"Da kommt jetzt so ein Anwaltsschreiben, wo du einfach hier bist. Jetzt passt auf, guckt es euch mal alle an. Hier ist jetzt eine Flasche, seht ihr diese Flasche? Da steht 'ja!' drauf. Sagt einfach ja zu dieser Flasche. Und jetzt kreist diese Flasche immer um dieses Anwaltsschreiben drumrum. Immer wieder", erklärte der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (67) und fragte rhetorisch "Was passiert, was passiert?"

Die Antwort hatte der frühere VIVA-Moderator auch selbst parat. "Du bleibst immer noch eine Flasche. Egal, denn man muss auch einfach sich selbst treu bleiben [...] Aber was bleibt? Du bleibst immer eine Flasche!"

Man solle diesen kleinen Gedanken einfach mal mitnehmen, denn wir alle seien Flaschen des Lebens und können alle was lernen.