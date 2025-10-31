Quoten-Absturz bei Stefan Raab: Oliver Pocher fordert öffentlich TV-Aus!

Köln - Das Duell der TV-Großmäuler geht in die nächste Runde! Mitten im Quoten-Absturz auf RTL wird Stefan Raab (59) plötzlich von Oliver Pocher (47) hart in die Mangel genommen.

In seiner Instagram-Story machte Oliver Pocher (47) seinen Unmut über Stefan Raab und RTL deutlich. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Der hat sich nämlich auf die neueste Folge von "Die Stefan Raab Show" vom vergangenen Mittwochabend gestürzt - inklusive vernichtendem Urteil.

Denn der Auffassung von Fünffach-Papa Oli zufolge gehören Raab und sein inzwischen dritter Anlauf im Hause RTL endgültig in die Mottenkiste.

"Das Ding ist SO DURCH! Kostet jede Woche Hunderttausende Euro, Mitarbeiter bei RTL werden reihenweise gefeuert", schießt es aus dem ehemaligen Sidekick von Harald Schmidt (68) heraus.

Der Grund: "Die Stefan Raab Show" kämpft seit mehreren Wochen gegen immer tiefer sinkende Quoten. In dieser Woche schalteten gerade einmal 0,56 Millionen Fans ein, um Stefan Raab an der Seite von Studiogast Jimi Blue Ochsenknecht (33) zu sehen.

Für Pocher offenbar ausreichend, um den 59-Jährigen nach seinem fulminanten TV-Comeback nach fast neunjähriger Pause im Vorjahr wieder abzusetzen.