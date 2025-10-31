Quoten-Absturz bei Stefan Raab: Oliver Pocher fordert öffentlich TV-Aus!
Köln - Das Duell der TV-Großmäuler geht in die nächste Runde! Mitten im Quoten-Absturz auf RTL wird Stefan Raab (59) plötzlich von Oliver Pocher (47) hart in die Mangel genommen.
Der hat sich nämlich auf die neueste Folge von "Die Stefan Raab Show" vom vergangenen Mittwochabend gestürzt - inklusive vernichtendem Urteil.
Denn der Auffassung von Fünffach-Papa Oli zufolge gehören Raab und sein inzwischen dritter Anlauf im Hause RTL endgültig in die Mottenkiste.
"Das Ding ist SO DURCH! Kostet jede Woche Hunderttausende Euro, Mitarbeiter bei RTL werden reihenweise gefeuert", schießt es aus dem ehemaligen Sidekick von Harald Schmidt (68) heraus.
Der Grund: "Die Stefan Raab Show" kämpft seit mehreren Wochen gegen immer tiefer sinkende Quoten. In dieser Woche schalteten gerade einmal 0,56 Millionen Fans ein, um Stefan Raab an der Seite von Studiogast Jimi Blue Ochsenknecht (33) zu sehen.
Für Pocher offenbar ausreichend, um den 59-Jährigen nach seinem fulminanten TV-Comeback nach fast neunjähriger Pause im Vorjahr wieder abzusetzen.
Oliver Pocher schießt nicht nur gegen Stefan Raab
In seinem Wutausbruch auf Instagram schreibt der Ex-Mann von Amira Aly (33) weiter: "Schon jetzt im Oktober schlechtere Quoten als davor! Ende des Jahres spätestens alles beenden. Der größte Vollflop des Jahres!"
Bereits seit längerer Zeit nimmt der 47-Jährige seinen Kölner Fast-Nachbarn und dessen TV-Shows ins Visier, um seine Kritik in die Welt zu posaunen.
Aber auch andere Promis landen regelmäßig im Fadenkreuz des ehemaligen "Fünf gegen Jauch"-Moderators. Ganz vorne mit dabei: Lola Weippert (29)!
Nur einen Atemzug vor seiner Kritik an Stefan Raab und RTL ledert Oli über die einstige Radiomoderatorin ab. Zu einem Schnappschuss und einer Umfrage rund um ihr neues Reiseziel poltert Oli: "Auf jeden Fall braucht man auf der Insel eine Designerhandtasche und KEINEN BH!"
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Dieter Menne/dpa