Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden wieder vereint: Kommt sie tatsächlich zurück in den Podcast?

Fast drei Monate nach ihrem Aus bei "Die Pochers! Frisch recycelt" ist Sandy Meyer-Wölden wieder mittendrin.

Von Michael Kneifler

Köln - Bahnt sich um Oliver Pocher (48) etwa ein Comeback an? Fast drei Monate nach ihrem vermeintlichen Podcast-Aus ist Sandy Meyer-Wölden (42) nämlich plötzlich wieder da.

Oliver Pocher betreibt einen der erfolgreichsten Podcasts auf Podimo - Anfang April zieht das Projekt jedoch um.
Oliver Pocher betreibt einen der erfolgreichsten Podcasts auf Podimo - Anfang April zieht das Projekt jedoch um.  © Henning Kaiser/dpa

Erst springt die Münchnerin für Amira Aly (33) ein, dann folgen die mutmaßlich gescheiterten Kohle-Verhandlungen mit ihrem Freund Alexander Müller (38) und jetzt doch wieder "Die Pochers! Frisch recycelt"?

In der neuesten Ausgabe von Olli Pocher und Neu-Partner Pietro Lombardi (33) mischt sich auch Ex-Frau Sandy unter die Gesprächspartner.

Kommt Ollis erste Ehefrau zurück in den Pocher-Kosmos? Antwort: vorerst nicht! Die fünffache Mama ist nach ihrem Nacht-und-Nebel-Ausstieg im Januar erstmal nur für eine Abschiedsfolge zu Gast.

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Was in Zukunft passiert? Unklar. Auch Ex-Mann Olli hält sich in Bezug auf eine Podcast-Rückkehr oder ein neues Format mit der Mama ihrer ersten drei Kinder sämtliche Türen offen.

"Schauen wir mal. Es spricht ja nichts dagegen, zwei Podcasts zu machen", kündigte der Comedian im Podcast "TOMorror" von Journalist Tom Junkersdorf (57) an.

Oliver Pocher verlagert Podcast von Podimo in "Pocher Club"

Zusammen mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden war Olli Pocher mehr als zwei Jahre auf Sendung. Starten die beiden schon bald ein neues Format?
Zusammen mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden war Olli Pocher mehr als zwei Jahre auf Sendung. Starten die beiden schon bald ein neues Format?  © IMAGO / Funke Foto Services

An der Seite von Ersatzmann "Pie" - der bald auch endgültig im neuen Namen auftauchen wird - spricht die Unternehmerin unter anderem auch über ihre Beweggründe das preisgekrönte Format verlassen zu haben.

Zuletzt hatte ihr Verflossener durchsickern lassen, dass missglückte Verhandlungen ihres Partners für das Aus maßgeblich verantwortlich gewesen seien.

"Da mussten wir uns mit Sandys Lebensabschnittsgefährten auseinandersetzen - und der hatte Forderungen, die wir nicht eingehen konnten", klärte Olli auf.

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Unter dem Namen "Die Patchwork Boys" gehen Olli Pocher und Kumpel Pietro Lombardi ab dem 3. April in Pochers eigener App "Pocher Club" auf Sendung. "Wir schauen einfach mal, wie das funktioniert und wie viele uns von Podimo in die App folgen."

Titelfoto: IMAGO / Funke Foto Services

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