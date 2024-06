Sandy Meyer-Wölden macht Oliver Pocher klare Ansage: "Wird in unserer Familie so nicht laufen"

Köln - Das Beuteschema von Oliver Pocher (46), was Frauen angeht, war in den vergangenen Jahren sehr eindeutig. Denn zuletzt schnappte sich der Komiker immer deutlich jüngere Damen. Eine Tatsache, die seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) nicht ganz so gefällt.

"Das wird in unserer Familie aber so nicht laufen. Es wird deine Tochter nicht zulassen, dass du eine 22-Jährige heiratest", stellt Sandy bei dem Thema klar.

Der Komiker und Sabine Lisicki (34) waren von 2013 bis 2016 zusammen. (Archivfoto) © Patrick Seeger/dpa

Denn immerhin ist die gebürtige Österreicherin 15 Jahre jünger als Oliver und auch zwischen seiner Ex-Freundin Sabine Lisicki (34) und dem gebürtigen Hannoveraner gibt es einen Altersunterschied von zwölf Jahren. Lediglich Sandy ist "nur" fünf Jahre jünger.

Die Tatsache, dass es immer wieder Diskussionen gebe, wenn Frauen mit jüngeren Männern ausgehen würden, könne sie zudem auch nicht verstehen.

"Stell dir vor, ich lerne jetzt einen richtig hotten 22-jährigen Typen kennen, der gerade so seinen Schulabschluss durchhat. Du würdest dich doch kaputtlachen und das gar nicht ernst nehmen", so die Ex-Verlobte von Boris Becker (56).

Weiter führt sie aus: "Du würdest mich doch fragen: Was machst du mit dem? Was habt ihr zu besprechen? Über was unterhaltet ihr euch? Was sind eure Gemeinsamkeiten?"

Der 46-Jährige amüsiert sich über die Aussagen seiner Ex-Frau und erklärt: "Höchstwahrscheinlich kann es schon sein, dass du Enkelkinder hast, die im ähnlichen Alter sind wie der Neue."