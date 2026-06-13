Oliver Pocher wegen Sophia Thomalla auf der Palme: "Wenn das meine Freundin wäre"

Köln - Jetzt mischt sich Oliver Pocher (48) in die nächste Beziehung ein! Mit einer unterschwelligen Attacke hat der Comedian jetzt Sophia Thomalla (36) kritisiert - die Freundin seines guten Kumpels Alexander Zverev (29).

Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert - ohne Freundin Sophia Thomalla in der Box. © Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire/dpa

Kaum hat der auf dem Sandplatz von Paris seinen ersten Grand-Slam-Titel eingesackt und den langen Fluch gebrochen, hat der 29-Jährige plötzlich die Kritik von Olli Pocher an der Backe.

Der hat sich in der neuesten Folge seines Podcasts "Patchwork Boys" mit Pietro Lombardi (33) über die Situation vor Ort ausgelassen und dabei ordentlich gegen Sophia Thomalla geschossen.

Denn: Pocher ist es ein Dorn im Auge, dass die Moderatorin nicht beim Finale der French Open live vor Ort war und ihren Freund angefeuert hat.

"Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn das meine Freundin wäre, weil normalerweise gibt es nichts Wichtigeres, als wenn dein Freund im wichtigsten Spiel seiner Karriere um den Grand-Slam-Titel spielt."

Besonders heikel: Schon seit Monaten machen immer mal wieder Trennungsgerüchte die Runde.

Das ist auch "Pie" nicht entgangen, der von Kumpel Olli hören will, ob die beiden überhaupt noch zusammen seien.