"P.S.: ECHTE Hochzeit...": Oliver Pocher ätzt gegen Skandal-Paar Kerth und Terenzi

Dazu schrieb er: "P.S.: ECHTE Hochzeit...". Dabei hat der 45-Jährige aktuell selbst genug Probleme. Denn Ende August gaben er und die gebürtige Österreicherin ihre Trennung bekannt. Zuletzt artete diese sogar in eine Schlammschlacht aus.

Und der fünffache Vater setzte noch einen darauf. In seiner Instagram-Story veröffentlichte der "Schwarz und Weiß"-Interpret ein Hochzeitsbild von sich und seiner Noch-Ehefrau Amira (31).

"Wir sind nicht verheiratet, um die ganzen Spekulationen mal zu beenden", erklärte Kerth in einem Gespräch gegenüber RTL .

Der Grund: Abseits des ganz großen Trubels in Deutschland hat sich das Skandal-Paar anscheinend in der Wüste Nevadas das Ja-Wort gegeben. Doch nur kurze Zeit später kam raus, dass die beiden wohl doch nicht geheiratet haben.

Verena Kerth (42) und ihr Verlobter Marc Terenzi (45) auf dem Münchener Oktoberfest. © Felix Hörhager/dpa

Bei Marc und Verena hingegen scheint alles auf eine baldige Hochzeit hinauszulaufen. Irgendwann im Jahr 2024 soll es so weit sein. Dann sollen die Glocken läuten. Einen genauen Termin nannten die beiden gegenüber RTL aber nicht.

Die Moderatorin und der Ex-Mann von Sarah Connor (43) kennen sich bereits seit mehr als 20 Jahren, doch erst später wurde aus den beiden ein Liebespaar. Zuletzt sorgte das Paar aber eher für Negativschlagzeilen.

Unter anderem sollen sie sich vor wenigen Wochen in einem Hotelzimmer in Hamburg heftig an die Gurgel gegangen sein.

Deshalb rückten Polizisten gleich mit mehreren Streifenwagen an und wurden anscheinend Zeugen einer wilden Schlägerei.