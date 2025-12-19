Provokation mit Folgen: Oliver Pocher auf Instagram gesperrt
Köln - Wer austeilt wie er, muss auch einstecken können: Oliver Pocher (47)! Der Comedian ist einen Tag nach seiner Parodie auf Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) von Instagram gesperrt worden.
Am Donnerstag hatte Olli, der es seit mehreren Jahren auf einige "Promis" auf Instagram abgesehen hat, eine spitze Parodie auf Christian Wolf hochgeladen.
Unter dem Namen "Christian Moar by Wolf" wollte der Fünffach-Papa inklusive athletischem Outfit dem Influencer nur mal so richtig auf die Nerven gehen.
Da scheint er die Rechnung aber ohne die offiziellen Richtlinien von Instagram gemacht zu haben. Denn: Ollis neuer Account wurde kurzum gesperrt!
"Wir haben dein Konto christianmoarbywolf deaktiviert", heißt es zum Start der Meldung.
Der Social-Media-Plattform zufolge soll der Parodie-Account gegen die Guidelines verstoßen haben. "Wir haben uns dein Konto noch einmal angesehen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es tatsächlich gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt", heißt es von offizieller Seite.
Oliver Pocher kündigt neue Provokation an
Aus diesem Grund habe man den neuen Zoff-Account des Comedians "dauerhaft deaktiviert".
Für den Podcaster allerdings weniger schlimm. Mit den Worten "Wir machen ein neues auf!" kündigt Olli offenbar schon die nächste Breitseite gegen den Fitness-Investor an.
Die jüngsten Provokationen um Aussagen wie "Ich bin wahnsinnig reich, geil und fit und muss das alles eigentlich nicht mehr machen, aber weil mein Ego und Narzissmus zu groß ist, mache ich weiter" sind vorerst nur die Spitze des Eisbergs.
Schon Ende Oktober hatten sich Oliver Pocher und Christian Wolf über mehrere Tage hinweg teils heftige Vorwürfe gemacht. Das Ziel, sich nach unzähligen Instagram-Diskussionen zur Aussprache am runden Tisch zu treffen, hatten beide schon nach kurzer Zeit aus den Augen verloren.
Bleibt nur die Frage, ob Christian Wolf selbst derjenige war, der Pochers Provokations-Profil bei Instagram gemeldet hat.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christian Wolf, IMAGO / Future Image