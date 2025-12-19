Provokation mit Folgen: Oliver Pocher auf Instagram gesperrt

Köln - Wer austeilt wie er, muss auch einstecken können: Oliver Pocher (47)! Der Comedian ist einen Tag nach seiner Parodie auf Fitness-Unternehmer Christian Wolf (30) von Instagram gesperrt worden.

Mit dieser Meldung rechtfertigt Instagram die jüngste Entscheidung um den neuen Account von Oliver Pocher. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Am Donnerstag hatte Olli, der es seit mehreren Jahren auf einige "Promis" auf Instagram abgesehen hat, eine spitze Parodie auf Christian Wolf hochgeladen.

Unter dem Namen "Christian Moar by Wolf" wollte der Fünffach-Papa inklusive athletischem Outfit dem Influencer nur mal so richtig auf die Nerven gehen.

Da scheint er die Rechnung aber ohne die offiziellen Richtlinien von Instagram gemacht zu haben. Denn: Ollis neuer Account wurde kurzum gesperrt!

"Wir haben dein Konto christianmoarbywolf deaktiviert", heißt es zum Start der Meldung.

Der Social-Media-Plattform zufolge soll der Parodie-Account gegen die Guidelines verstoßen haben. "Wir haben uns dein Konto noch einmal angesehen und sind zu dem Entschluss gekommen, dass es tatsächlich gegen unsere Gemeinschaftsstandards verstößt", heißt es von offizieller Seite.