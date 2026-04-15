Überraschung in Tokio: Olli Pocher zeigt seine zwei kleinen Söhne

Tokio (Japan) - Eigentlich hält Oliver Pocher (48) seine Kinder strikt aus der Öffentlichkeit raus. Im Urlaub machte der Comedian jetzt allerdings eine Ausnahme.

Oliver Pocher ist derzeit mit seinen zwei jüngsten Söhnen in Japan unterwegs. © Bildmontage: Instagram/oliverpocher (Screenshots)

Mit seinen zwei jüngsten Söhnen weilt der TV-Star aktuell in der japanischen Metropole Tokio. Auf Instagram gewährt er seiner treuen Fan-Gemeinde währenddessen immer wieder ein paar Einblicke in den spektakulären Trip.

Unter anderem postete er in seiner Story ein gerahmtes Foto von Michael Jackson (†50) als dieser im Dezember 1996 selbst in Tokio zu Gast war und eine Wand signierte, vor der nun auch Olli mit seinen kleinen Söhnen posierte.

Dazu schrieb er: "Kinder fasziniert, dass sie auch jetzt da waren!" Auf dem Schnappschuss hält der fünffache Familienvater seinen jüngsten Nachwuchs ganz stolz auf beiden Armen. Die Gesichter der Jungs verdeckte er jedoch geschickt mit zwei großen XXL-Herz-Emojis.

Natürlich war der kurze Jacko-Moment aber nicht das einzige Highlight auf der Reise in das Land der aufgehenden Sonne, wie weitere süße Schnappschüsse aus dem privaten Fotoalbum seines Smartphones beweisen.