Nach Liebes-Aus bei Ex Sandy: So reagiert plötzlich Oliver Pocher auf die Trennungs-News

Köln - Nur fünf Monate hat die neue Beziehung von Podcasterin Sandy Meyer-Wölden (41) und Unternehmer Alexander Müller (38) gehalten. Das Liebes-Aus scheint auch an Ex-Mann Oliver Pocher (46) nicht spurlos vorbeizugehen - deshalb nimmt er die Liebe jetzt in seine Hände.

Passend dazu hatte Oli private Schnappschüsse aus den vergangenen Monaten in seiner Instagram-Story geteilt - beispielsweise beim Wiener Opernball.

Anders als bei Amira Aly (32) verzichtet der Comedian allerdings auf fiese Attacken, sondern lobt die Unternehmerin in den allerhöchsten Tönen. "Man kann mit ihr feiern... Sie war schon schwanger... Man kann mit ihr arbeiten... und sie sieht zum Niederknien aus", schwärmt der Moderator auf Instagram von seiner Verflossenen.

Und jetzt? Alles aus! Nachdem sich die Wahl-Amerikanerin noch am Montagabend selbst zur Liebes-Pleite gemeldet hatte, springt ihr nun Ex Oli zur Seite.

Gerade erst vor einem Monat war die Dreifach-Mama in den sozialen Netzwerken über ihren Schatten gesprungen und hatte erstmals süße Pärchenfotos mit ihrem Alex aus Los Angeles hochgeladen.

Über Instagram rührte Oli für seine erste Ex-Frau nun die Werbetrommel.

Ebenso machte der Fünffach-Daddy auf die nicht immer einfach zu händelnde Situation rund um die Pocher'sche Patchwork-Familie aufmerksam. "Patchwork-Familie gibt's obendrauf", schrieb er und konnte sich einen - kleinen aber feinen - Seitenhieb an Ex Amira nicht verkneifen.

"Schreiben sie Ihr... Gerne auch beiden!", machte sich der preisgekrönte Podcaster über seine zweite Ex-Frau lustig.

Dass die Ex-Affäre von Cora Schumacher (47) aber auch ernstere Töne anschlagen kann, hatte er zum Start in die neue Woche unter Beweis gestellt. Zum fünften Geburtstag seines Sohnes gratulierte Oli seinem Nachwuchs mit ganz besonderen Worten.

"Heute vor 5 Jahren bist Du in unser Leben getreten und hast uns schon so viele tolle Momente beschert. (...) Kinder sind nicht nur Spaß und Freude und eine (Patchwork) Familie zusammenzuhalten ist immer kompliziert. Aber es lohnt sich! Ich liebe Dich, wie alle deine Geschwister, so sehr!"