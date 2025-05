Zielscheibe Oliver Pocher: So krass teilt Christian Wolf gegen den Comedian aus

Köln - Der Insta-Zoff zwischen Oliver Pocher (47) und Fitness-Unternehmer Christian Wolf (29) geht in die nächste Runde!

Alles in Kürze

Mit diesen Zeilen lässt Fitness-Unternehmer Christian Wolf derzeit seinen Unmut über Oliver Pocher herabregnen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Kurz nach der Geburt seiner Tochter hatte sich der Verlobte von Romina Palm (25) heftige Promotion-Kritik von Olli Pocher sowie Teilen seiner Community eingefangen.

Jetzt scheint das Maß für den Muskelprotz offenbar voll zu sein. Via Instagram giftete der Zweifach-Papa jetzt munter zurück, nahm den Comedian dabei ordentlich in die Mangel.

In den Kommentaren eines Beitrags des 47-Jährigen legte Wolf am Wochenende so richtig los, warf dem Wahl-Kölner trotz einer indirekten Zusage für ein Vieraugengespräch wachsende Erfolglosigkeit vor.

"Von Ernährung hast du keine Ahnung. Sollen wir also bisschen schwafeln damit du Tickets verkauft kriegst? (...) Es ist doch offensichtlich, dass es dir um Reichweite geht. Denn es ist ja egal, wie lange du das machst - die letzten Shows waren Quoten-Flops und Tourtermine wurden abgesagt wegen zu wenig verkauften Tickets."

Damit noch nicht genug! Auch das Thema Abnehmspritze wollte Christian Wolf noch einmal aufgreifen...