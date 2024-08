Zurück zu Oliver Pocher? Sandy Meyer-Wölden verkündet überraschende News!

Sandy Meyer-Wölden (41) zieht wieder zurück zu Oliver Pocher (46). © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Denn wie die 41-Jährige in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" erzählt, wird sie zurück in ihr Heimatland ziehen. "Willkommen zurück in Deutschland!", begrüßt der "Schwarz und Weiß"-Interpret seine Ex-Frau deshalb.

"Eigentlich wusstest du's ja schon seit Jahren, dass es uns irgendwann zurückzieht. Die erste Breaking News des Tages: Wir sind wieder offiziell da, in Deutschland", so Sandy.

Nach einer großen Familiensitzung habe sie sich gemeinsam mit den Kindern entschlossen, wieder zurück nach Köln zu ziehen.

Eigentlich war die gebürtige Münchenerin stets dagegen, ihre Kinder aus der gewohnten Umgebung in Miami herauszureißen, doch seit mehreren Monaten habe das Thema plötzlich Fahrt aufgenommen.

Der Grund: Sandy verbringe aufgrund des Podcasts ohnehin viel Zeit in Deutschland. Denn hierzulande sei sie beruflich total eingebunden und die Kinder wären zu der Zeit in Amerika. "Das macht so keinen Sinn", meint sie.