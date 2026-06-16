Hubschrauber-Crash mit sechs Toten: Weltberühmter Sänger und bekannter Youtuber unter den Opfern
Rio de Janeiro (Brasilien) - Oliver Tree (†32) schaffte den Sprung vom Netz-Phänomen zum internationalen Superstar, doch am Sonntag fand sein Leben nun ein jähes und viel zu frühes Ende! Gemeinsam mit einem bekannten argentinischen YouTuber sowie vier weiteren Menschen starb der Sänger bei einem Hubschrauber-Crash in Brasilien.
Die beiden Helikopter krachten am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) im Himmel über Recreio dos Bandeirantes im Südwesten von Rio de Janeiro ineinander, wie CNN Brasil berichtete.
Beide Piloten sowie die insgesamt vier Passagiere starben. Die Hubschrauber rauschten auf dem Gelände eines Autohändlers zu Boden, lösten dort ein großes Feuer aus.
Neben Oliver Tree Nickell, wie der Singer-Songwriter und Musikproduzent mit bürgerlichem Namen hieß, verloren unter anderem auch der YouTuber Gaspar Prim (†23) alias Gaspi und Musikproduzent Lucas Brito Chavess ihre Leben bei dem tragischen Zwischenfall.
Pilot Charles Marsillac, der alleine in einem der beiden Hubschrauber unterwegs war, wurde als "sehr erfahren und ernst" beschrieben. Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
Oliver Tree wurde mit "Life Goes On" und "Miss You" zum internationalen Star
In den sozialen Medien ist die Fassungslosigkeit indes gigantisch. Noch am Samstag hatte Oliver Tree auf Instagram gepostet. Der US-Amerikaner war seit zwei Wochen auf einer Welt-Tournee unterwegs.
Der Sänger mit dem markanten Topfschnitt (oder wahlweise ausgefallenen langen Perücken) und der extrovertierten Persona entwickelte sich seit 2016 zum Internet-Phänomen. Seine Single "Hurt" ging 2019 im Netz viral.
Der ganz große Erfolg kam für Oliver Tree dann 2021 und 2022 mit den Liedern "Life Goes On" und "Miss You", die in unzähligen Ländern Gold- und Platin-Schallplatten abräumten. Mittlerweile folgen ihm mehr als 20 Millionen User in den sozialen Medien. Auf Spotify kommt der Sänger auf mehr als 700 Millionen Aufrufe.
Seine Ex-Freundin, Sängerin Melanie Martinez (31), äußerte sich in der Nacht auf Montag per Insta-Story zu seinem plötzlichen Ableben: "Es ist nur schwer zu begreifen, wie jemand, mit dem man einst eine so besondere und prägende Zeit seines Lebens geteilt hat, plötzlich nicht mehr da sein kann. Er widmete sich mit ganzer Hingabe seiner Kunst."
Sie sei überzeugt, dass er nun die "Engel zum Kichern" bringe. "Er hatte ein wunderbares Herz und war durch und durch ein echter Künstler."
Titelfoto: Montage: SUZANNE CORDEIRO / AFP; picture alliance / AP Photo/Bruna Prado | Bruna Prado