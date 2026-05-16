Turn-Star schafft es schon wieder in ikonisches Bikini-Heft: Was sagt ihr Freund dazu?

New York City (USA) - Model-Mama Heidi Klum (52) bekam durch sie einen Karriere-Push, Kim Kardashian (45) oder auch Megan Fox (40) durften schon auf ihrem Cover glänzen. 2025 schaffte es Turn-Promi Olivia "Livvy" Dunne auf die Titelseite. Auch in diesem Jahr präsentiert die 23-Jährige in der "Sports Illustrated Swimsuit"-Ausgabe wieder angesagte Bademode. Ihr Freund ist begeistert!

Influencerin Olivia "Livvy" Dunne (23) und ihr Freund, Baseball-Star Paul Skenes (23). © MICHELLE FARSI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Zum viertel Mal hintereinander hat es die US-Amerikanerin ins ikonische Heft geschafft. "Dass sie mich immer wieder einladen - das schmeichelt mir einfach unglaublich", sagte die frühere Star-Turnerin der Louisiana State University im Gespräch mit PEOPLE.

Jedes Jahr neue Mädchen, alle seien toll. "Es ist also wirklich eine Ehre", schwärmte Livvy, die inzwischen mit Millionen von Followern auf den verschiedensten Plattformen zur Influencerin geworden ist.

Seit 2023, als sie ihr "Sports Illustrated"-Debüt feierte, ist Pittsburgh-Pirates-Pitcher Paul Skenes (23) an ihrer Seite. Fotografen lieben Livvy und den Baseballer. Beide mögen die Öffentlichkeit. Viel mehr liebt Skenes aber seine Livvy im knappen Bikini.

"Er fand es toll. Ja, er fand es toll. Das tut er immer", sagte die Amerikanerin am Rande der Premiere des neuen Heftes in New York.