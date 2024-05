Olivia Jones hofft auf Skandale: "Bunter Gegenentwurf zu Kaschmir-Nazis auf Sylt"

Fünf Jahre "Bunny Burlesque", fünf Jahre Diversität, Spaß, Kunst und Leidenschaft auf dem Kiez. Drag-Ikone Olivia Jones feiert Jubiläum mit zahlreichen Promis.

Hamburg - Fünf Jahre "Bunny Burlesque", fünf Jahre Diversität, Spaß, Kunst und Leidenschaft auf dem Kiez. Dieses Jubiläum feierte Drag-Ikone Olivia Jones (54) am gestrigen Dienstag mit zahlreichen Promis in Hamburg. In der Hoffnung auf feuchtfröhliche Skandale, hatte die Drag-Queen aber auch Wichtiges zu sagen.

Gastgeberin Olivia Jones (54) versprühte nicht nur gute Laune, sondern auch eine wichtige Message. © Alice Nägle/TAG24 Mit guter Laune, aber einer ernsten Ansage kam die wohl bekannteste Drag-Queen Deutschlands auf die Bühne ihrer nun seit fünf Jahren bestehenden Burlesque-Bar auf der Großen Freiheit. Besonders in Zeiten des Rechtsrucks und der Diskriminierung, ist es der 54-Jährigen eines der größten Anliegen, eine bunte Oase wie die "Olivia-Jones-Familie" und alles was dazu gehört aufrechtzuerhalten und mehr denn je zu feiern. "Es ist das bunteste Familienunternehmen Deutschlands, bei dem es ganz egal ist, wo man her ist, welche Hautfarbe oder sexuelle Veranlagung man hat. Wir stehen gegen Diskriminierung, für Diversity und dass jeder so sein kann, wie er gerne möchte. Das feiern wir heute", betonte die Drag-Queen im Gespräch mit TAG24 und machte letztlich klar deutlich: "Wir sind der bunte Gegenentwurf zu den Kaschmir-Nazis auf Sylt!" Olivia Jones Dieses besondere Outfit trägt Olivia Jones am Tag der Deutschen Einheit Die Ansicht der Kiez-Ikone teilten auch die Promis, die sich für den besonderen Abend ordentlich in Schale geschmissen hatten und in Glitzer-Outfits zwischen Flying-Buffet, alkoholischen Getränken und sexy Burlesque-Tänzerinnen über den roten Teppich flanierten. Allen voran Julian F.M. Stoeckel (37), der sich als selbsternannter Paradiesvogel in lobenden Worten für Olivia Jones und ihre Institutionen aussprach. "Am tollsten finde ich, dass sie beim Festakt '75 Jahre Grundgesetz' beim Bundespräsidenten eingeladen war. Freue mich sehr, dass ein buntes Huhn dabei sein darf - sie vertritt uns alle!" Allem voran stand an diesem Abend jedoch die Kunst des Burlesque-Tanzes.

Gleich vier Tänzerinnen des "Bunny Burlesque" zeigten zur Feier des Jubiläums ihr Talent auf der Bühne der Bar. © Fotomontage: Alice Nägle/TAG24 Gleich vier Tänzerinnen, die in ihrem Stil unterschiedlicher nicht sein konnten, gaben unter Jubelrufen und anlässlich der besonderen Feier auf der kleinen Bühne des "Bunny Burlesque"-Clubs im Hinterhof der "Olivia Jones Bar" ihr Talent zum besten, in dem sie nach und nach auch das eine oder andere Kleidungsstück auf ästhetische Weise und mit akrobatischen Bewegungen loswurden. Die Promis hingegen blieben zumindest am frühen Abend brav und behielten ihre Kleidung an - auch wenn diese teilweise sehr knapp war. Erotik-Darstellerin Micaela Schäfer (40) ließ es sich nicht nehmen, als halbnackter Schmetterling alle Augen auf sich zu ziehen. "Habe ich gewählt, weil ich bin ja jetzt frei wie ein Schmetterling bin", verriet sie mit Anspielung auf ihr frisch gebackenes Single-Dasein. Die Show stehlen konnte ihr maximal Patricia Blanco (53), die sich zwar eigentlich ganz klassisch in ein kleines schwarzes geworfen hatte, den ein oder anderen Nippel-Blitzer bei ihrem großen Ausschnitt allerdings nicht vermeiden konnte. Olivia Jones Olivia Jones springt Fler nach Shitstorm zur Seite: "Hast dickere Eier als deine Follower" Influencer-Star Twenty4Tim (23) hingegen erschien ganz ungewohnt wenig glamourös, sondern casual zu der bunten Jubiläumsfeier. "Ich bin es satt, auf Events Outfits zu tragen, in denen ich mich nicht wohlfühle", gab er offen und ehrlich gegenüber TAG24 zu. Dagegen geriet der Federmantel von Unternehmerin Claudia Obert (62) immer wieder Aufmerksamkeit auf sich - besonders weil ihr junger Liebhaber Max Suhr (25) neben ihr in einem wenig unaufgeregten, beigen Anzug erschien. Wie der 25-Jährige zugab, wolle er sich aber auch modetechnisch nichts von der 62-Jährigen sagen lassen, schließlich sei es "ja nicht meine Mutter", erklärte er. Dass die Boutique-Besitzerin dieser Aussage ohne Widerrede zustimmte, ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass sie ihrem Partner trotz Beziehung alle Freiheiten lässt und ihm eine "junge Freundin" gönnt. Dennoch war der Abend vor allem für diese beiden besonders, denn, wie sie zugaben, hatten sie sich in Olivia Jones Club das erste Mal kennengelernt. "In dieser Bar, hinten in der Ecke hat Max mir den ersten Champagner spendiert", so Obert.

