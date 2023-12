Fans und Freunde gedenken Jan Fedder (†64): "Die Besten gehen immer zu früh"

Jan Fedder war am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren tot in seiner Wohnung im Stadtteil St. Pauli gefunden worden. Der TV-Koch Tim Mälzer (50) war damals einer der ersten vor Ort. Er erwies seinem langjährigen Freund eine letzte Ehre und trug seinen Sarg mit weiteren Helfern aus der Wohnung.

Und auch in den sozialen Netzwerken wurde dem Hamburger gedacht. So veröffentlichte der Komiker Atze Schröder (58) ein Foto aus früheren Zeiten, dass ihn an der Seite von Jan Fedder und dem Fernseh-Koch Tim Mälzer (52) zeigt und schrieb dazu die rührenden Worte: "Du fehlst!"

An seinem Grab am Ohlsdorfer Friedhof mit der Aufschrift "Liebe ist unsterblich" wurden frische Blumen aufgestellt.

Inzwischen wurde nach dem verstorbenen Schauspieler eine Promenade am Baumwall in Hamburg benannt: Die Jan-Fedder-Promenade erinnert an das Hamburger Original, das vor allem als Kommissar Dirk Matthies des fiktiven Polizeikommissariats 14 an der Reeperbahn in der Serie "Großstadtrevier" bekannt geworden war.

Vor seinem Lieblingslokal "Zur Ritze" auf der Hamburger Reeperbahn wurde außerdem eine Gedenktafel für ihn enthüllt.