Olli Schulz dreht auf Mallorca Amazon Prime-Serie: "Rolle meines Lebens"

Hamburg/Mallorca - Olli Schulz (49) verweilt derzeit mit Sonnenbrand für Dreharbeiten auf Mallorca und spielt die "Rolle seines Lebens", wie er "Fest & Flauschig"-Kollege Jan Böhmermann (42) im gemeinsamen Podcast am Sonntag verriet.

Olli Schulz (49): "Die Leute sind unfassbar freundlich und es macht mega Spaß." © Fabian Sommer/dpa

Er drehe eine Serie mit Heinz Strunk (61) erzählte der Musiker seinem Freund. "Es geht um einen (...) Ballermannsänger namens Pierre Panade, der in der Midlife-Crisis steckt und nochmal sein großes Glück versuchen will und dann in einer Disco anheuert", fasste Olli den Inhalt grob zusammen.

"Last Exit Schinkenstraße" soll die sechsteilige Prime-Serie heißen, verriet Strunk zuvor schon dem Hamburger Abendblatt. Amazon plane die Veröffentlichung für den 23. September dieses Jahres.

Er selbst spiele eine ziemlich gute Rolle, so Olli. "Die Rolle meines Lebens. Ich bin der Haustechniker im Club", lachte der Sänger im Podcast.

Im Grunde keine neue Aufgabe für den Hamburger. "Weil ich diesen Scheißjob wirklich mal gemacht habe. Und genau das war die Intention von Heinz", der offenkundig von der Vergangenheit seines Kollegen wusste.



Es werde hart gearbeitet, so Schulz. "Die Leute sind unfassbar freundlich und es macht mega Spaß." Marc Hosemann (52, "Die Discounter") spiele die Hauptrolle neben Heinz.

Ersterer erlebe jetzt seinen dritten Frühling, zitierte Olli den Schauspieler. Ballermannsänger Micky Krause (52) sei ebenfalls mit von der Partie.