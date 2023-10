Olli Schulz mit überraschendem Geständnis: "Ist nicht mein richtiger Name"

Hamburg/Berlin - Überraschende Aussagen von Olli Schulz (49): Der Musiker gestand in der neuen Folge des Kult-Podcasts " Fest & Flauschig ", dass er eigentlich gar nicht "Schulz" mit Nachnamen heißt.

Musiker Olli Schulz (49, r.) hat im gemeinsamen "Fest & Flauschig"-Podcast mit Jan Böhmermann (42) erklärt, dass er eigentlich gar nicht "Schulz" heißt. (Archivfoto) © Gateau/Wendt/dpa

Doch der Reihe nach: In der Folge "Zumt und Zicker" kamen Schulz und Podcast-Partner Jan Böhmermann (42) gegen Ende auf das Thema Familie zu sprechen.

Letzterer berichtete, dass er von einem Instagram-Follower über ein Grab auf einem New Yorker Friedhof informiert wurde. "Ein großes Grabmal von einem George Bömermann, ohne h, aber mit Doppel-n", erklärte der Satiriker.

Seine Nachforschungen hätten anschließend ergeben, dass es sich tatsächlich um einen "ganz entfernten Verwandten" von ihm gehandelt habe, der bereits im Jahr 1909 verstorben sei. "Das ist tatsächlich mein siebenfacher Urgroßonkel vierten Grades", so der 42-Jährige.

Den Namen "Böhmermann" gebe es ja auch nicht so oft, während das bei dem Namen "Schulz" ganz anders sei, gab der gebürtige Bremer zu bedenken - doch dann ließ sein Gegenüber die Bombe platzen.

"'Schulz' ist ja noch nicht mal mein richtiger Name", erklärte der 49-Jährige. "Was?", fragte Jan erstaunt. "'Schulz' ist der Name meines angeheirateten Stiefvaters", offenbarte Olli.