"Was ist los?": Olli Schulz überrascht Jan Böhmermann vor über 12.000 Fans

Hamburg - Vor ihrer bislang größten gemeinsamen Kulisse feierten Jan Böhmermann (44) und Olli Schulz (52) am Samstagabend die zehnte Ausgabe ihrer alljährlichen Live-Podcast-Spendengala " Fest & Flauschig Weihnachtszirkus " in der festlich geschmückten Barclays Arena in Hamburg . Dabei wurden rund 12.000 Fans Zeugen einer Überraschung, mit der Olli Schulz seinen langjährigen Podcast-Partner kurzzeitig sprachlos machte.

"Das ist der schönste Abend meines Lebens", so Otto, der vorher wohl Angst hatte, niemand der 12.000 Menschen im Publikum würden ihn erkennen. © Jule Mehrhoff für Spotify

Während der laufenden Aufnahme wirkte Olli Schulz plötzlich nervös, stand auf und griff zu seiner Gitarre. Jan Böhmermann reagierte zunächst irritiert und fragte: "Was ist los?"

"Ich wollte dich heute eigentlich überraschen, weil du mich ja auch schon oft überrascht hast. Und jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen, dass wir die nächsten 20 Minuten wahrscheinlich doch alleine machen müssen", so Schulz, der zunächst scheinbar davon ausging, dass sein Plan nicht klappt.

Kurz darauf folgte jedoch die Auflösung: Otto Waalkes (77) betrat unter großem Applaus die Bühne.

Für Böhmermann, der sich selbst als den "größten Otto-Fan" bezeichnet, wurde der Moment sichtbar emotional: "Ich kann kaum glauben, dass es dich wirklich gibt", sagte er und gab später zu, früher nahezu alles von Otto auf Kassette besessen zu haben: "Ich bin damit oft eingeschlafen."

Gemeinsam mit Olli Schulz stimmte Waalkes seinen Kult-Hit "Friesenjung" an, den zur Überraschung des Komikers alle mitsingen konnten. Wie Schulz erklärte, habe Otto im Vorfeld Zweifel gehabt, ob er überhaupt erkannt werde. "Das zeigt einfach, wie bescheiden du bist", so der 52-Jährige ganz begeistert.

Auch Walkes selbst zeigte sich überwältigt von der Stimmung in der Arena. "Ich war heute Morgen noch auf einem Seminar für positives Denken – und das war echt scheiße. Aber hier heute Abend, das ist einfach absoluter Wahnsinn", scherzte er.