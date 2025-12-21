"Was ist los?": Olli Schulz überrascht Jan Böhmermann vor über 12.000 Fans
Hamburg - Vor ihrer bislang größten gemeinsamen Kulisse feierten Jan Böhmermann (44) und Olli Schulz (52) am Samstagabend die zehnte Ausgabe ihrer alljährlichen Live-Podcast-Spendengala "Fest & Flauschig Weihnachtszirkus" in der festlich geschmückten Barclays Arena in Hamburg. Dabei wurden rund 12.000 Fans Zeugen einer Überraschung, mit der Olli Schulz seinen langjährigen Podcast-Partner kurzzeitig sprachlos machte.
Während der laufenden Aufnahme wirkte Olli Schulz plötzlich nervös, stand auf und griff zu seiner Gitarre. Jan Böhmermann reagierte zunächst irritiert und fragte: "Was ist los?"
"Ich wollte dich heute eigentlich überraschen, weil du mich ja auch schon oft überrascht hast. Und jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen, dass wir die nächsten 20 Minuten wahrscheinlich doch alleine machen müssen", so Schulz, der zunächst scheinbar davon ausging, dass sein Plan nicht klappt.
Kurz darauf folgte jedoch die Auflösung: Otto Waalkes (77) betrat unter großem Applaus die Bühne.
Für Böhmermann, der sich selbst als den "größten Otto-Fan" bezeichnet, wurde der Moment sichtbar emotional: "Ich kann kaum glauben, dass es dich wirklich gibt", sagte er und gab später zu, früher nahezu alles von Otto auf Kassette besessen zu haben: "Ich bin damit oft eingeschlafen."
Gemeinsam mit Olli Schulz stimmte Waalkes seinen Kult-Hit "Friesenjung" an, den zur Überraschung des Komikers alle mitsingen konnten. Wie Schulz erklärte, habe Otto im Vorfeld Zweifel gehabt, ob er überhaupt erkannt werde. "Das zeigt einfach, wie bescheiden du bist", so der 52-Jährige ganz begeistert.
Auch Walkes selbst zeigte sich überwältigt von der Stimmung in der Arena. "Ich war heute Morgen noch auf einem Seminar für positives Denken – und das war echt scheiße. Aber hier heute Abend, das ist einfach absoluter Wahnsinn", scherzte er.
Weihnachtszirkus von "Fest & Flauschig": Schon jetzt über eine Million Euro für den guten Zweck
Für Jan Böhmermann war der überraschende Auftritt seines Idols ein zusätzlicher Ansporn für die Spendenbereitschaft im Twitch-Livestream. "Wir haben Otto Waalkes auf der Bühne. Hier passieren gerade historische Momente", appellierte er an das Publikum.
Der Spendenaufruf zeigte Wirkung: Bereits nach Abschluss des Live-Podcasts – der ab dem 22. Dezember auch als Video auf Spotify verfügbar ist – waren über 883.000 Euro zusammengekommen.
Am heutigen Sonntag wurde schließlich die Millionenmarke geknackt. Insgesamt haben Jan Böhmermann und Olli Schulz mit ihrem Weihnachtszirkus seit Beginn bereits 7,72 Millionen Euro für wohltätige Zwecke gesammelt.
Die Erlöse gehen in diesem Jahr an mehrere gemeinnützige Organisationen: die Deutsche Hirntumorhilfe, Reporter ohne Grenzen, SchlauFox und der WEISSE RING. Spenden sind noch bis zum 18. Januar 2026 über betterplace.org möglich.
Zu den weiteren Gästen des Jubiläumsabends zählten Laura Larsson und Tim Mälzer. Für den musikalischen Höhepunkt sorgte Bosse, der den Abend stimmungsvoll abrundete.
Titelfoto: Montage: Jule Mehrhoff für Spotify (2)