Oscar-Preisträger peinlich berührt: Tante, Mutter und Oma "stocherten" an seinem Penis herum

Oscar-Preisträger Al Pacino (84) erlangte durch seine Rolle im Film "Der Pate" Berühmtheit. © Robyn Beck / AFP

Zu diesem Schluss kommt man wohl unweigerlich nach dem Lesen der am 15. Oktober veröffentlichten Memoiren des Schauspielers ("Der Pate").

In "Sunny Boy" beschreibt Pacino vor allem sein Leben als Straßenjunge in der New Yorker South Bronx. "Es war fällig", sagte der 84-Jährige gegenüber PEOPLE.

Die Zeit damals sei von Missgeschicken und jeder Menge Unfug geprägt gewesen. Pacinos Eltern waren geschieden, er selbst habe gemeinsam mit Freunden Essen geklaut. Die Ausflüge durch das New York Ende der 1940er-Jahre tat manchmal sogar richtig weh!

Besonders eine Begebenheit blieb dem Schauspieler als "eine der peinlichsten Erfahrungen" seines Lebens in Erinnerung. Mit zehn Jahren sei er nämlich mal über einen Zaun balanciert, ausgerutscht und mit seinen Kronjuwelen direkt auf einer Eisenstange gelandet.