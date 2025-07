Stefano Zarrella nach Romina bereit für neue Liebe: "Eine, auf die man sich verlassen kann"

Alles in Kürze

Bei Instagram versorgt Stefano Zarrella (34) seine Fans täglich mit leckeren Rezepten. © Instagram/stefanozarrella

In einer Fragerunde hatte der leidenschaftliche Hobby-Koch seinen mehr als zwei Millionen Followern am Montag einen ehrlichen Einblick in sein Seelenleben gewährt, nachdem Stefano seit der Trennung von Ex-Freundin Romina Palm (26) im März 2023 (zumindest offiziell) als Single durchs Leben gegangen war.

Zeitweise war dem 34-Jährigen zwar eine Liaison mit Ex-Schwimmerin Tanja Makaric (28) nachgesagt worden, bestätigt hatten die beiden eine Beziehung aber nie.

So erklärte Stefano auch in seiner neuesten Fragerunde, dass er zurzeit weder vergeben sei, noch eine Dame date - signalisierte aber deutlich, dass er durchaus startklar ist, sich in ein neues Liebes-Abenteuer zu stürzen!

Auf Nachfrage seiner Fans verriet der jüngere Bruder von Sänger Giovanni Zarrella (47) sogar, welche Eigenschaften er sich bei seiner neuen Freundin wünschen würde und listete gleich etliche Punkte auf, darunter "Herzlichkeit & Wärme", "Familienverbundenheit", sowie "Treue & Loyalität". So wünsche er sich "Eine, auf die man sich verlassen kann - in guten wie in schwierigen Zeiten", führte der Kölner aus.