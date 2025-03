Pamela Bach-Hasselhoff (†61) von eigener Tochter entdeckt! Autopsie-Bericht bestätigt traurige Vermutung

Los Angeles (USA) - Der Schock sitzt immer noch tief: Am Mittwochabend (Ortszeit) wurde Schauspielerin Pamela Bach-Hasselhoff tot in ihrem Anwesen in den Hollywood Hills gefunden. Nun ist bekannt: Es war wohl ihre eigene Tochter Hayley (32), die den leblosen Körper der 61-Jährigen entdeckt hatte! Auch die Todesursache steht mittlerweile zweifelsfrei fest.

Die Nachbarn berichteten, dass Hayley einst mit ihrer Mutter in dem Haus gelebt habe. Sie hätten die Hasselhoff-Tochter an ihrem Wagen erkannt.

Ihre Mutter hatte sich zuvor per Schusswaffe das Leben genommen. Das bestätigte auch der inzwischen von der Gerichtsmedizin in Los Angeles veröffentlichte Autopsiebericht.

Pamela Bach-Hasselhoff und David Hasselhoff (72) waren von 1989 bis 2006 verheiratet. (Archivbild) © dpa | Jörg Carstensen

Noch am Montag wollen Osiecki und ihr Mann Pamela Bach-Hasselhoff in ihrem Vorgarten gesehen haben. Doch die eigene Familie der Schauspielerin hörte mehrere Tage nichts von ihr, entschied sich deswegen am Mittwoch für den Besuch.

Hayley Hasselhoff hatte in Gedenken an ihre Mutter ein Foto in ihrer Instagram-Story gepostet. Auch Ex-Mann David meldete sich per Facebook zu Wort.

"Unsere Familie ist zutiefst traurig über das Ableben von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung", schrieb der "Baywatch"-Star.

Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da sich der Vorfall aber um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.