Pannen-Alarm bei der Bambi-Nacht! Diese Szenen schafften es nicht ins TV

München - Am Donnerstag fand in den Bavaria Filmstudios die 74. Verleihung des Bambi-Preises statt. Die Gästeliste beinhaltete viele bekannte Promis und das gesamte Spektakel konnte im TV verfolgt werden - doch einige Pannen blieben für den Zuschauer verborgen.

Viele bekannte Promi-Damen besuchten den Bambi 2025 © Peter Kneffel/dpa

Mit Gästen wie Cher (79), Naomi Campbell (55), Heidi Klum (52) und Cate Blanchett (56) hätte der Bambi nicht glamouröser sein können. Vor den Kameras wurde Professionalität bewahrt, doch auch einem Promi passiert mal ein Fauxpas.

Auch vor Publikum blamierte sich der ein oder andere Promi, so erntete Thomas Gottschalk (75) für seine Moderation Buhrufe und Gegenwind im Internet. Doch wie die "AZ" berichtet, lief abseits des roten Teppichs ebenfalls nicht alles reibungslos ab.

Eine Kleider-Panne auf dem roten Teppich gehört doch zu jedem großen Event: Model Barbara Meier (39) erschien in einem langen Blumenkleid bei der Bambi-Verleihung, als sie plötzlich ein Gast darauf aufmerksam machte, dass die Robe am Saum beschädigt sei.

Ein Schuldiger für das kaputte Kleid war schnell gefunden. "Das war der Bergdoktor [Hans Sigl, d.R.], der da drauf gestanden ist", so Barbara Meier lachend.

Doch kein Problem für das Model, das schon ganz andere Sachen auf Events erlebt hat: "Ich habe tatsächlich mal Getränke unter meinem Rock in eine Veranstaltung eingeschmuggelt. Das war ganz praktisch"