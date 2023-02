Paris Hilton berichtet von gruseligem Treffen mit Harvey Weinstein - "Hatte solche Angst"

New York - Jahrzehnte lang beging Harvey Weinstein (70) in Hollywood eine Schandtat nach der anderen. Während der inzwischen mehrfach verurteilte Sexualstraftäter den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird, kommen immer noch neue Vorwürfe gegen den ehemaligen Produzenten ans Tageslicht - so auch von Paris Hilton (42).

Paris Hilton (42) erhob Belästigungsvorwürfe gegen Harvey Weinstein (70). © AFP/Kevin Winter

Beim Film Festival in Cannes im Jahr 2000 war Paris Hilton grade einmal 19 Jahre alt. Am Tag vor der "amfAR gala for AIDS research" traf sie damals zum ersten Mal auf Hollywood-Mogul Weinstein.

"Ich war mit meiner Freundin beim Mittagessen, und er kam an den Tisch und sagte: 'Oh, willst du Schauspielerin werden?' Und ich sagte: 'Ja, ich möchte wirklich in einem Film mitmachen'", erinnerte sich Hilton im Gespräch mit dem Glamour Magazin.

"Ich war ein Teenager, also war ich von ihm beeindruckt. Ich sagte: 'Oh mein Gott, Harvey Weinstein ist so cool!' und er sagte: 'Nun, wir sollten uns treffen.'" Danach lud er die junge Hotelerbin zum Drehbücher lesen in sein Zimmer ein - wie man heute weiß: ein Move, den er mit vielen seiner Opfer durchführte.

Doch Hilton hatte darauf keine Lust, weswegen sie seinem Zimmer fern blieb. Das wiederum gefiel Weinstein gar nicht, wie sie laut eigener Aussage am nächsten Abend erfahren musste.