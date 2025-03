06.03.2025 12:42 1.319 Paris in Paris: Tochter von Michael Jackson streift im Nacktkleid durch die Stadt der Liebe

Paris Jackson, Tochter des "King of Pop" Michael Jackson, kam am Mittwoch in ein Nacktkleid gekleidet auf die Pariser Fashion Week.

Von Elias Kroll

Paris (Frankreich) - Paris ist nicht nur die Stadt der Liebe, sondern auch eine der wichtigsten Modehochburgen der Welt: Der richtige Ort also, um mit einem besonders aufreizenden Kleid auf sich aufmerksam zu machen. Genau das tat Paris Jackson (26), Tochter des "King of Pop" Michael Jackson, als sie am Mittwoch die Pariser Fashion Week besuchte. Paris Jackson (26) bei einer Veranstaltung von Stella McCartney. © IMAGO / ABACAPRESS In der französischen Hauptstadt trifft sich aktuell wieder das Who’s Who der Modewelt, um die kommenden Herbstmoden zu präsentieren. Jackson, seit Jahren selbst ein erfolgreiches Model, war bei der Modenschau der britischen Designerin Stella McCartney eingeladen. Sie nutzte die Gunst der Stunde, um sich in Paris etwas Publicity zu verschaffen: Die 26-Jährige erschien in einem schwarzen, extrem freizügigen Dress vor den "Stella Corp"-Büros im Norden der Stadt.

Das Kleid war nämlich nicht nur schulterfrei, sondern auch sehr durchsichtig - vor allem im hellen Schein der Pariser Sonne war Jacksons quasi nackter Körper zu erkennen. Promis & Stars Wenige Monate nach RTL-Abgang: Beziehungsaus bei Ex-Moderatorin und Ehemann Die schöne Blondine hatte am Mittwoch auf einen BH verzichtet. Lediglich ein nudefarbener Slip verdeckte ihre intimsten Stellen. Der Rest ihres Körpers wurde von ihrem Kleid eher verziert als verdeckt. Jacksons Körper war in der Pariser Sonne gut zu erkennen. © IMAGO / Starface Auch auf Instagram heizt Paris Jackson regelmäßig ihren Followern ein Tochter von Michael Jackson gesteht Alkohol- und Heroinsucht Für die Tochter des "King of Pop" ging es in den vergangenen Jahren steil bergauf. Nach einer schwierigen Kindheit litt Paris Jackson lange an Depressionen. Erst vor wenigen Wochen hatte sie gestanden, Alkoholikerin und Heroin-anhängig zu sein.

Doch seit fünf Jahren ist die US-Amerikanerin mittlerweile clean! "Zu sagen, dass ich dankbar bin, wäre ein schwacher Euphemismus. Dankbarkeit ist nur die Spitze des Eisbergs. Dass ich heute lächeln kann, liegt daran, dass ich nüchtern bin", schrieb sie im Januar auf ihrer Insta-Seite. Mittlerweile hat sich die 26-Jährige eine beeindruckende Karriere als Model aufgebaut, ist Stammgast auf Veranstaltungen wie der am Mittwoch bei Stella McCartney.

Dort war sie übrigens nicht der einzige Stargast: Neben Jackson waren auch Models wie Barbara Palvin (31) und Kate Moss (51) sowie Schauspielerin Cameron Diaz (52) vor Ort.

Titelfoto: Montage: IMAGO / ABACAPRESS, IMAGO / Starface