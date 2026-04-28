Krebskranke Patrice Aminati: Geburtstag in der Uniklinik

Dresden - Am Montag hat Patrice Aminati ihren 31. Geburtstag gefeiert. Eine Pause von ihrer Krebserkrankung hat die Dresdnerin allerdings nicht. Die kräftezehrende Therapie läuft derweil ganz normal weiter.

Patrice Aminati (31) feierte am Montag ihren Geburtstag - mit ihrer Familie und teilweise in der Uniklinik. © Screenshot/Instagram/patrice.eva

Auf Instagram bedankte sie sich für die zahlreichen Glückwünsche von Fans, Freunden und Bekannten.

Um eine Sache kam die Blondine aber auch an ihrem Ehrentag nicht herum: die fortlaufende Krebs-Therapie. "Ich war heute wieder in der Uniklinik und bin dankbar, dass die Behandlungen weiterlaufen können", teilte sie am Montagabend in ihrer Story mit.

Seit Mai 2025 wurde bei ihr Krebs im Endstadium festgestellt. Mehrere Metastasen hätten sich bereits in mehreren Organen ausgebreitet.

Die Behandlung ist aktuell auf Symptomlinderung und Erhaltung der Lebensqualität ausgerichtet. Vor etwa einer Woche hatte sich Patrice noch unter Tränen bei ihren Followern gemeldet und offenbart, dass sie die Therapien nicht gut vertrage.

In dieser schweren Zeit immer unterstützend an ihrer Seite: Mama Patrice Fischer. Am Geburtstag ihrer Tochter verfasste sie ein emotionales Posting, in dem es unter anderem heißt: "[...] Obwohl es Dir oft so schlecht geht, lässt Du niemals Deinen Schmerz, Deine Wut, Trauer und Enttäuschung an jemand anderem aus."

Zudem sei Patrice "die liebevollste, fürsorglichste Mama, die man sich für Charly Malika wünschen kann."