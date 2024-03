"The 50": Hat sich Patricia Blanco bei den Dreharbeiten neu verliebt?

Hamburg/Paris - Patricia Blanco (53, "Promi Big Brother") ist seit Montag in der neuen Prime-Show "The 50" zu sehen. Mit TAG24 sprach sie über ihre Teilnahme und die Spielchen ihrer Mitkandidatinnen.

Auch Patricia Blanco (53) tritt als Kandidatin bei "The 50" an. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial, Amazon Prime Video (Bildmontage)

Es wurde als das "größte Reality-Format aller Zeiten" angekündigt: Bei "The 50" treten gleich 50 Realitystars gegeneinander an, um einem Follower am Ende einen fetten Geldsegen zu bescheren.

Auch die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (86) wagte sich mit ins Rennen, nachdem sie die Originalshow bereits im französischen TV mitverfolgt hatte. "Ich war einfach neugierig", erklärte sie ihre Motivation gegenüber TAG24. "50 Realitystars, die sich da auf einem Schloss treffen, dort wohnen und der Schlossherr hat eine Maske auf und lässt uns Spiele bestreiten", beschrieb sie noch einmal das Konzept.

Der einzige Nachteil bei so vielen Teilnehmenden: "Man scheidet dann auch ziemlich schnell aus", so die 53-Jährige weiter.

Und sie weiß, wovon sie spricht: Denn tatsächlich war für Patricia schon nach dem ersten Spiel und in Folge zwei von "The 50" Schluss. "Ich war sehr enttäuscht", erinnerte sie sich an den Moment. Denn in dem Spiel, das ein bisschen an Völkerball erinnerte, hätte es auch jeden anderen treffen können. "Es ging ja nicht um Kondition. Es war Pech. Es hat mich einfach erwischt."

Anschließend hätte Patricia allerdings noch einmal die Chance gehabt, eine Runde weitergewählt zu werden. Doch ihre Mitkandidaten entschieden sich gegen sie. "Und das war mir eigentlich auch schon klar, da sich die anderen untereinander schon viel besser kannten", so Patricia.

Sie würde gerne noch einmal an der Show teilnehmen, um sich dann auch wirklich beweisen zu können.

"Ich kenne jemanden, der da anscheinend recht weit gekommen ist und das muss ja ganz witzig sein. Das hätte ich auch gerne erlebt, wie das weitergelaufen ist", so Patricia weiter. Um wen es sich dabei handelt, verriet sie natürlich nicht.