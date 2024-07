Trauert Patricia Blanco Ex Ellermann nach? "Viele Fehler gemacht"

Hamburg - Nachdenkliche Worte von Patricia Blanco (52): Die Trash-TV-Queen hat am gestrigen Dienstag noch einmal auf die gescheiterte Beziehung mit ihrem Ex Andreas Ellermann (58) zurückgeblickt.

Anlass war ein Zitat, das die 52-Jährige offenbar bei Instagram gefunden und in ihrer Story gepostet hatte: "Jeder hat in seinem Leben etwas durchgemacht, das ihn so verändert hat, dass er nie wieder zu der Person werden kann, die er mal war."

Dieser Meinung ist auch Patricia. "So etwas ganz Prägendes im Leben kann einen schon verändern charakterlich", verdeutlichte die frühere "Dschungelcamp"-Teilnehmerin. Das sei auch nichts Schlimmes.

Es könne allerdings dazu führen, dass man sich nicht mehr traue, Liebe zu geben, oder man Angst vor Bindung habe. "Oder man hängt noch an der Beziehung und wünscht sich den Partner zurück", ergänzte sie.

So sei es auch bei ihr gewesen. "Ich hatte das ja ein Jahr lang, dass ich dachte, den Andreas würde ich gerne zurückhaben. Wo ich heute Gott weiß, wie froh bin, dass das nicht passiert ist", unterstrich die gebürtige Bayerin.

Generell habe sie in ihrem Leben "so viel Energie an Menschen verschwendet", bei denen sie nun denke: "Oh mein Gott." Heute könne sie glücklicherweise mit Dingen viel schneller abschließen als früher, betonte Patricia.