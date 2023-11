McDreamy wird zu McSexy: Patrick Dempsey ist "Sexiest Man Alive"!

Los Angeles (USA) - "Endlich" heißt es sogar vonseiten des People-Magazins . Was von unzähligen Fans seit Jahren lautstark gefordert wurde, ist nun eingetreten: Mit 57 Jahren wurde Patrick Dempsey alias Derek "McDreamy" Shepherd zum "Sexiest Man Alive" gekürt!

"Ich bin froh, dass es zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben passiert", sagte er zu seiner Auszeichnung. "Es ist schön, die Anerkennung zu erfahren, und mein Ego bekommt sicherlich einen kleinen Anstoß, aber es gibt mir die Plattform, sie für etwas Positives zu nutzen."

Dempsey gesellt sich damit zu einer Reihe von echten Hollywood-Schwergewichten und modernen Sex-Symbolen: In den vergangenen Jahren trugen Schauspieler wie Chris Evans (42), Michael B. Jordan (36), Chris Hemsworth (40) und Channing Tatum (43) den Titel.

Seine Darstellung des klassischen "Prince Charming"-Charakters machte den US-Amerikaner zu einem der bekanntesten TV-Darsteller der Welt. Acht Jahre nach seinem letzten richtigen Auftritt in der Serie darf er sich nun auch "Sexiest Man Alive" nennen.

McDreamy ist endlich auch offizieller McSexy! Von 2005 bis 2015 verdrehte Patrick Dempsey in seiner Rolle als charismatischer Neurochirurg am Seattle Grace Hospital in " Grey's Anatomy " Millionen Frauen den Kopf.

Dempsey war schon in zahlreichen Filmen als Frauenschwarm zu sehen. © Tiziana FABI / AFP

Dabei war die 'Auszeichnung' eine totale Überraschung für den Schauspieler: "Ich war völlig schockiert und fing dann an zu lachen. Das ist doch ein Witz, oder?" Er sei eigentlich immer nur die "Brautjungfer" gewesen.

"Ich hatte es völlig vergessen und nie daran gedacht, in dieser Position zu sein", gestand der 57-Jährige.

Auf Jubelstürme in seinen eigenen vier Wänden macht er sich indes nicht bereit: Seine Kinder werden sich "einfach über mich lustig machen und auf mir herumhacken und jeden Grund herausfinden, warum ich das nicht sein sollte", so Dempsey. Er fügte hinzu: "Was gut ist, sie halten mich jung."

Übrigens: Patrick Dempsey verdankt seinen Ruhm natürlich nicht nur "Grey's Anatomy". Als Frauenschwarm war er außerdem in Filmen wie "Can’t Buy Me Love" (1987), "Verwünscht" (2007), "Verliebt in die Braut" (2008) und "Bridget Jones’ Baby" (2016) zu sehen.