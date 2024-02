Liebe auf den ersten Blick? So haben sich Patrick Romer und Annelie kennengelernt

Bis heute herrscht böses Blut zwischen den beiden und so richtig abgeschlossen scheint Patrick mit seiner Ex-Beziehung auch noch nicht zu haben.

Denn: Der Bauer hat sich mit seinen TV-Auftritten in der Vergangenheit nicht nur Freunde gemacht. Zuletzt erntete er für sein proletenhaftes Verhalten gegenüber seiner damaligen Freundin Antonia Hemmer (23) bei "Das Sommerhaus der Stars" für viel Kritik. Anschließend zog sie den Schlussstrich und trennte sich von dem 28-Jährigen.

Sie habe Patrick vorher nicht gekannt, weil sie die entsprechenden Reality-TV-Formate mit ihm nie gesehen habe, so Annelie weiter. "Ich konnte ihn ganz unvoreingenommen kennenlernen, ohne irgendwelche Vorurteile."

Demnach sind Patrick und Annelie bereits seit dem 23. Oktober 2023 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich Anfang September auf Mallorca . Dort seien sie einander von einer gemeinsamen Freundin vorgestellt worden. "Es hat von Sekunde eins an so gut gepasst zwischen Patrick und mir", berichtete Annelie nun überglücklich. Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Patrick sie im Arm hält und innig küsst.

In einem Q&A beantwortete die Bremer Nachwuchsschauspielerin jetzt einige Fragen ihrer Follower und Followerinnen.

Annelie und Patrick verbringen durch ihre Fernbeziehung aktuell viel Zeit im Auto. © Screenshot/Instagram/patrick_romer_, annelie_henze (Bildmontage)

Doch für Annelie ist das alles ganz egal: "Mir gegenüber ist Patrick der perfekte Freund und ich könnte mir keinen besseren vorstellen!", betonte sie nun.

Der einzige Haken: Die beiden trennen rund 800 Kilometer. Eine klassische Fernbeziehung hätten sie aber dennoch nicht, so Annelie. "Wir sehen uns sehr oft und verbringen viel Zeit miteinander." Außerdem könne sie sich durchaus vorstellen, für Patrick ihre Heimat im Norden schon bald zu verlassen. In Konstanz fühle sie sich sehr wohl und auch mit ihren Schwiegereltern in spe und Patricks Freunden habe sie sich bereits angefreundet.

"Der Weg hierher wird unser nächster Schritt sein", ist sich die 26-Jährige sicher.