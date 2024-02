Patrick Romer äußert sich nach Tortenwurf und verkündet süßes Geheimnis

Berlin/Bremen - Der Reality-TV-Star Patrick Romer (28, " Bauer sucht Frau ") ist bereits seit einigen Monaten neu verliebt: Jetzt stellte er seine Freundin auf einem Event vor, das ohnehin so schon für einige Furore sorgte.

Patrick Romer (28) und seine neue Freundin Annelie Henze (26) äußerten sich gemeinsam zu dem Vorfall. © Screenshot/Instagram/patrick_romer_ (Bildmontage)

Am Montagabend hatte Patrick gemeinsam mit Eric Sindermann (35) in Berlin auf der Bühne gestanden: Während Eric dabei Opfer eines Tortenangriffs wurde, konnte Patrick noch gerade so ausweichen.

Nur kurz zuvor hatte Patrick sich erstmals mit seiner neuen Freundin und Nachwuchsschauspielerin Annelie Henze (26, "Krass Abschlussklasse") auf dem roten Teppich gezeigt. Schon seit Ende Oktober sind die beiden ein Paar, verriet der Ex-Freund von Antonia Hemmer (23, "Das Sommerhaus der Stars") dazu.

Anschließend ging es für die beiden im Auto zurück nach Bremen, der Heimat von Annelie: "Bin immer noch ein bisschen geschockt!!!", erklärte Patrick da seinen Fans, während Annelie am Steuer saß. Der Tortenwurf sei nicht inszeniert gewesen, beteuerte er weiter und übergab die Worte dann an seinen "Schatz": "Das geht gar nicht, das war richtig gefährlich", ergänzte sie. Auch die Polizei sei vor Ort gewesen, um gegen den Tortenwerfer zu ermitteln.

Dass sich Patrick und Annelie das Event eigentlich für ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich ausgesucht hatten, ging da schon fast unter.

Vorsichtshalber verlinkte Patrick seine neue Freundin aber noch einmal in seiner Story und versah ihren Namen mit einem Herzchen.