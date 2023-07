Hiobsbotschaft für Paul Janke, ausgerechnet bevor er ins Flugzeug steigt

Ur-"Bachelor" Paul Janke (41) wurde ausgerechnet vor einem Flug von Magen-Darm-Problemen heimgesucht. © Fotomontage: Instagram/jankepaul

Bereits am Sonntagmittag meldete sich der einstige Rosenkavalier in seiner Instagram-Story bei seinen rund 164.000 Followern - und ließ sie an seinem Leid teilhaben.

Zu einem Schnappschuss, auf dem der 41-Jährige - selbstverständlich - oberkörperfrei und mit geschlossenen Augen in einem Bett liegt, schrieb er klagend: "Ich muss was Falsches gegessen haben."

Sein Magen grummele und er müsse "deutlich öfter mal verschwinden", verdeutlichte der gebürtige Hamburger, ehe er ergänzte: "Ganz toll, wenn man gleich fliegen muss."

So stand für den Frauenschwarm ein Flug von Wien, wo er auf einem Event eingeladen war, zurück in seine Wahlheimat Mallorca an - nicht gerade das, was man sich wünscht, wenn man mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen hat ...

Entsprechend ausgestattet ging es für den ewigen Junggesellen zum Flughafen der österreichischen Hauptstadt - in seiner Story teilte Paul ein Foto seiner "Verpflegung": eine Flasche Cola sowie Medikamente gegen Bauchkrämpfe und Durchfall.