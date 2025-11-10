Von Dänemark zurück nach Deutschland: Kusmagk & Hönscheid stranden erneut

Berlin - Peer Kusmagk (50) und Janni Hönscheid (35) haben bereits mehrfach ihren Wohnsitz gewechselt. Selbst ihr letztes eigenes Haus war nicht von dauerhaftem Glück. Nun leben sie wieder in Deutschland.

Janni Hönscheid (35) und Peer Kusmagk (50) sind seit 2017 verheiratet. © Rolf Vennenbernd/dpa

Erst vor gut einem Jahr renovierte das Paar ein Haus in Dänemark und zog mit ihren drei Kindern von Mallorca in den Norden. Doch nun deuten die Anzeichen erneut auf Veränderungen hin.

Mitte September verkauften sie ihr Haus in Dänemark, wie Janni bei Instagram berichtet. Daraufhin wollten sie so schnell wie möglich ihren Camper fertigbekommen und in Richtung Kanaren fahren.

"Doch nun ist es fast Dezember und noch immer sind wir bei Hamburg", schreibt die ehemalige Profi-Surferin. Sie erklärt, dass jedes Mal, wenn sie weiterfahren wollten, etwas dazwischengekommen sei.

"Und so haben wir inzwischen hier schon einige Leute kennengelernt, alte Freunde wiedergesehen, die Frau an der Kasse im Biomarkt kennt uns beim Namen", so die 35-Jährige.

Mittlerweile seien sie von ihrem Camper in eine Unterkunft gezogen. "Auch Häuser haben wir uns schon angeschaut", offenbart Janni.