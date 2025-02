"An Peinlichkeit nicht zu übertreffen": Pietro Lombardi holt zum großen Schlag gegen Sarah Engels aus!

Zürich (Schweiz) - Pietro Lombardi (32) befindet sich aktuell auf seiner großen Arenatour. Doch auch dort lässt ihn das elendige Thema um die Unterlassungsklage seiner Ex-Frau Sarah Engels (32) nicht in Ruhe. Daher hat er jetzt zum großen Schlag gegen sie ausgeholt.

Pietro Lombardi (32) hat seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) in Schutz genommen und zu einem großen Schlag gegen seine Ex-Frau ausgeholt. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

"Ich kriege alles zugeschickt, ob ich will, oder nicht. Es ist für mich an Peinlichkeit nicht zu übertreffen, dass man jetzt irgendwie auf Übermutter macht und irgendwie zum Schutz des Kindes alle Beteiligten bittet, ihn namentlich nicht mehr öffentlich zu erwähnen", poltert der frühere Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" in seiner Instagram-Story los.

Zudem werde Pietro sich nicht an die Aufforderung seiner Ex halten, da es sein Sohn ist. "Ich habe mich dazu entschieden, ihn nie zu zeigen, währenddessen andere das zehn Jahre gemacht haben und Werbung für Kinderspielzeug gemacht haben und sich die Taschen voll gemacht haben", schießt der 32-Jährige gegen die Mutter des gemeinsamen Sohnes Alessio (9).

Auslöser für das Ganze ist ein Q&A auf Instagram von Sarah, wo sie erklärt, dass das Wichtigste jetzt für sie sei, dass ihr Sprössling aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird.

Die Aussage der zweifachen Mutter gefällt dem ehemaligen "DSDS"-Juroren aber überhaupt nicht.

"Jetzt so dastehen, als wenn sie nur den Schutz wollen, weiß ich nicht. Und vor allem, dass Laura den Vorwurf kriegt, dass sie sowas gemacht hätte, ist an Peinlichkeit nicht zu übertreffen, ehrlich gesagt. Das ist Wahnsinn!"