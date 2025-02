Sarah Engels legt nach! Treibt sie Patchwork-Zoff mit diesen Sätzen auf die Spitze?

Immer wieder hat Sarah Engels (32) in der Vergangenheit Söhnchen Alessio (9) auf Instagram gezeigt. Damit soll künftig offenbar Schluss sein! © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Beinahe täglich überschlagen sich aktuell die Ereignisse, Wortmeldungen und deftigen Vorwürfe im Leben von Sarah, "Pie" und dessen Verlobten Laura.

Und ganz unfreiwillig mittendrin: ein gerade einmal neun Jahre alter Junge!

Um den dreht es sich nämlich seit mehreren Tagen ... Ausgerechnet Mama Sarah war es, die von den Spitzen ihrer Nachfolgerin mehr als genug hatte und der Verlobten ihres Ex-Mannes kurzerhand eine Unterlassungserklärung ins Haus flattern ließ.

Jetzt hat sich die Bilderbuch-Familienmama erneut zu Wort gemeldet, nimmt ihren Sprössling dabei ganz besonders in Schutz.

"Ich möchte mich dazu nicht äußern, da es nicht in die Öffentlichkeit gehört. Das einzig Wichtige, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass mein Sohn vollständig aus der Öffentlichkeit herausgehalten wird", schreibt Sarah via Instagram.