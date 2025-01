Andeutung von Pietro Lombardi: Wie ernst meint er diese Worte?

Seit der Eklat-Nacht Ende 2024 scheinen Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) um ihren Ruf zu kämpfen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit der Eklat-Nacht vom 7. Oktober 2024 präsentieren sich der 32-Jährige und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) als Bilderbuch-Pärchen - inklusive lustig gemeinter Couple-Challenges.

In einer Fragerunde auf Instagram hat der DSDS-Sieger von 2011 nun ganz frisch preisgegeben, das Thema Familienplanung eigentlich endgültig in der Mottenkiste verstauen zu wollen. Nur seine bessere Hälfte kann sich hingegen weitere Kinder vorstellen - und behält in der Angelegenheit wohl auch die Oberhand.



Was das im Klartext bedeutet hat der 32-Jährige im selben Atemzug dann auch verraten: "Wenn wir das zusammenrechnen, Antwort Laura und Antwort Pietro, kommt raus: 'wahrscheinlich ja'."

Planen Laura und Pie also tatsächlich schon Kind Nummer drei?