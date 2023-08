Baby Nummer 2 schon im Anflug? Bei Pietro Lombardi und Laura "wird's nicht mehr lange dauern"

Laura Maria Rypa (27) hat im Januar 2023 ihr erstes Kind, Söhnchen Leano, zur Welt gebracht. © Montage: Instagram/Laura Maria Rypa, Instagram/Screenshot/Laura Maria Rypa

"Mit der Familienplanung wird’s nicht mehr lange dauern", plauderte Laura jüngst in einem RTL-Interview am Rande eines Beauty-Events in Monheim aus.

Schon in den vergangenen Monaten hatten die frisch gebackene Mutter und ihr Verlobter immer wieder durchblicken lassen, dass sie sich weitere Kinder miteinander vorstellen können.

Pietro, der aus seiner geschiedenen Ehe mit Sarah Engels (30) bekanntlich schon den achtjährigen Alessio hat, wünschte sich sogar noch während Lauras Schwangerschaft bereits das nächste Baby.

Nun bestätigte Laura erneut: "Wir sind ja nicht davon abgeneigt, noch ein weiteres Kind zu bekommen." Scheint also, als wäre es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Klapperstorch ein zweites Mal angeflogen kommt.

Erst kürzlich hatte Pietro offen über sein Liebesleben mit Laura gesprochen. Und auch abseits des Schlafzimmers dürfte mittelfristig wohl kaum Langeweile bei den Eheleuten in spe aufkommen.