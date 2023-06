Gegenwind: Fans reagieren skeptisch, als sie Pietro Lombardis neuen Song hören

Köln – Nachdem Pietro Lombardi (31) 2011 das Finale von " Deutschland sucht den Superstar " gewonnen hatte, ging seine Karriere steil bergauf. Seine Fans himmeln ihn seither an. Ein bald erscheinender Song des deutschen Popstars sorgte nun allerdings für Irritation.

Pietro Lombardi (31) präsentierte seinen Fans den ersten Teil seines Songs. © Montage: Screenshot/Instagram/pietrolombardi

Zunächst in einem Auto sitzend, wollte der 31-jährige Sänger seinen Fans eine kleine Kostprobe seines in Kürze erscheinenden Liedes geben. Der Track lief über die Boxen des Wagens und Pietro begann mit seinem Playback-Auftritt.

Er legte ein paar Tanzschritte hin und grinste in die Kamera. Währenddessen ertönte ein Teil seines neuen Songs "For You".

"Ich bin schlaflos und frag' mich, ob ich dich morgen seh'. So wie du lachst, bist du 'ne 10 von 10", lauten die ersten Zeilen des German-Pop-Virtuosen.

Wie immer kommt der Song gewohnt süßlich daher und ist eingängig. Für die Fans schien das allerdings nebensächlich zu sein. Sie hatten etwas daran auszusetzen.

"Ach, Pietro. Ich liebe dich ja, aber es ist irgendwie immer dasselbe. Es ähnelt einfach voll Bella Donna. Ich brauch was Neues. Und glaub mir, ich liebe dich! Aber einfach mal eine sachliche Meinung von mir. Trau' dich einfach mal was. Du hast eine so schöne emotionale Stimme" [Rechtschreibung angepasst, Anm d. Red.], lautete die ehrliche Meinung einer Lombardi-Anhängerin.

"Man weiß selten, ob das jetzt ein neuer oder alter Song ist", musste es sich eine weitere Followerin ebenfalls eingestehen.